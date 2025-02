Korrektur geht weiter

Frankreich minus 63 Prozent, Schweden minus 44, Niederlande minus 42, Norwegen minus 38 und Großbritannien gut 12 Prozent. So stark sind die Verkäufe von Tesla in den jeweiligen Ländern trotz zum Teil neuer Zulassungsrekorde bei batterieelektrischen Fahrzeugen eingebrochen. Entsprechend musste Tesla einen deutlichen Umsatzrückgang verkraften, die Aktie befindet sich an der Schwelle zu einem neuerlichen Verkaufssignal durch eine mögliche Auflösung eines fallenden Dreiecks. Der seit April letzten Jahres etablierte Aufwärtstrend dürfte hiervon allerdings noch weitestgehend unberührt bleiben, sollte als mögliches Ziel jedoch im Fokus bleiben.

