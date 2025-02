bAV als Wettbewerbsvorteil? Experte verrät, wo der Mittelstand im neuen Jahr nachrüsten sollte (FOTO)

Landshut (ots) - Viele mittelständische Unternehmen stehen vor einer

Herausforderung: Der Fachkräftemangel spitzt sich zu, die Anforderungen an

Arbeitgeber steigen. Hinzu kommt der bevorstehende Jahreswechsel - und mit ihm

der Startschuss für zahlreiche Arbeitnehmer, den Jobmarkt genauer unter die Lupe

zu nehmen. Viele sind offen für Wechselmöglichkeiten, die mehr Sicherheit und

bessere Zusatzleistungen bieten.



Leider wird die betriebliche Altersvorsorge (bAV) von vielen Betrieben noch

immer stiefmütterlich behandelt. Dabei wird die bAV zunehmend als entscheidender

Faktor wahrgenommen - und kann zum Wettbewerbsvorteil werden, wenn sie richtig

eingesetzt wird. So können nicht nur neue Mitarbeiter gewonnen, sondern auch

langfristig gebunden werden. Wo der Mittelstand 2025 dringend nachrüsten sollte,

verrät Ihnen dieser Beitrag.





Betriebsrente: Effektiver als eine GehaltserhöhungEine Gehaltserhöhung bringt in der Regel nur einen begrenzten finanziellenNutzen, da ein erheblicher Teil des zusätzlichen Einkommens durch Steuern undSozialabgaben verloren geht. Die Betriebsrente hingegen punktet mit steuer- undsozialabgabenfreien Beiträgen. Jeder investierte Euro fließt vollständig in dieAltersvorsorge, wodurch eine spürbar höhere Rendite erzielt werden kann.Zusätzlich signalisiert die Einführung einer Betriebsrente die langfristigeWertschätzung der Mitarbeiter durch den Betrieb. Diese Wertschätzung steigertdie Zufriedenheit, reduziert die Fluktuation und fördert ein stabiles, positivesArbeitsklima. Somit bietet die Betriebsrente eine wirksame Alternative zurreinen Lohnerhöhung.Vorteile für Arbeitnehmer und ArbeitgeberFür Arbeitnehmer stellt die Betriebsrente eine Möglichkeit dar, die eigeneAltersvorsorge gezielt zu stärken. Da die Beiträge direkt vom Bruttogehaltabgezogen werden, profitieren sie von Steuer- undSozialversicherungsfreibeträgen, wenn der Höchstsatz von aktuell rund 300 Europro Monat nicht überschritten wird. So lassen sich mithilfe der vorgeschriebenenArbeitgeberzuschüsse und einem Nettoverzicht von beispielsweise 100 Euromonatlich rund 400 Euro in die Altersvorsorge investieren. Diese finanzielleUnterstützung kann dazu beitragen, früher in den Ruhestand gehen zu können oderdie Rentenhöhe signifikant zu steigern.Für Arbeitgeber bietet die Betriebsrente gleich mehrere strategische Vorteile.Sie unterstreicht die Fürsorge des Unternehmens für seine Belegschaft, was dieMitarbeiterbindung stärkt und die Attraktivität des Betriebs auf demFachkräftemarkt erhöht. Eine gut implementierte bAV kann die Fluktuation