Hoffnung liegen auf EMA 50

Die andauernde Rivalität um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz hat den Unternehmen enorm hohe Kosten eingebrockt, dies geht klar zulasten der Gewinne. Sollte der SOX-Index weiter Schwäche an den Tag legen und mindestens unter 4.775 Punkte abrutschen, käme dies einem Verkaufssignal mit Abschlagspotenzial zurück auf 4.570 Punkte gleich. Aber erst ein Tagesschlusskurs unterhalb von 4.288 Punkten dürfte zu einem Aufwärtstrendbruch und Korrekturpotenzial zurück auf 3.819 Punkte führen. Auf der Oberseite müsste mindestens das aktuelle Jahreshoch bei 5.525 Punkten überwunden werden, damit noch einmal die Chance auf einen Test der Rekordstände bei 5.931 Zählern aus Juli letzten Jahres entsteht.

Fazit:

Die Korrekturrisiken haben beim SOX-Index unterhalb von 4.775 Punkten zuletzt deutlich zugenommen und könnten das Barometer auf 4.570 Punkte weiter talwärts drücken. Zwar könnte an dieser Stelle ein Short-Investment in Erwägung gezogen werden, am Aufwärtstrend angelangt, sind jedoch dynamische Kursaufschläge auf der Oberseite stets einzuplanen. Größere Chancen auf eine längere Korrektur ergeben sich erst bei einem nachhaltigen Aufwärtstrendbruch!