GSK-Aktie mit bestem Handelstag seit drei Jahren?

Die GSK-Aktie sprang im Handel um fast 6 Prozent nach oben. Zudem kündigte das in London notierte Unternehmen Aktienrückkäufe in Höhe von 2 Milliarden Pfund (2,5 Milliarden US-Dollar) innerhalb der nächsten 18 Monate an. Um Schwächen im Impfstoffgeschäft auszugleichen, setzt das Unternehmen verstärkt auf Investitionen in Spezialmedikamente.