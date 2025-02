Inditex mit attraktiven Seitwärtsrenditen

Die spanische Industria de Diseno Textil, kurz Inditex (ES0148396007), gehört mit den Einzelhandelsketten der Marken Zara und Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius und Oysho in Europa (Spanien 16 Prozent, Rest Europa 51 Prozent der Umsätze), Amerika (20 Prozent) und Asien (13 Prozent) zu den größten Bekleidungskonzernen der Welt. Für die ersten neun Monaten (Quartalsende zum 31.10.24) meldete Inditex ein Umsatzplus von 7,1 Prozent auf 27,4 Mrd. Euro, der Bruttogewinn stieg um 7,2 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro (mit einer Bruttomarge von 59,4 Prozent); in etwa gleicher Höhe (+7 Prozent) stiegen allerdings auch die operativen Kosten. Wer davon überzeugt ist, dass Inditex weiterhin mit Wachstum und einer soliden Rentabilität punktet, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SJ18YY0 generiert beim Preis von 47,55 Euro eine maximale Rendite von 2,45 Euro oder 13 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.6.25 auf oder über dem Cap von 50 Euro schließt. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 11,8 Prozent Puffer (Juni)

Etwas defensiver ist der DZ-Discounter mit der ISIN DE000DQ9K4S7: Hier gibt’s beim Preis von 46,10 Euro einen Puffer von 11,8 Prozent und eine Renditechance von 1,90 Euro oder 10,7 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 20.6.25 unterhalb des Caps von 52 Euro schließen, erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 9,6 Prozent Kupon p.a. (September)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DY0J140 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 9,6 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari kann die effektive Rendite auf 10,6 Prozent p.a. steigen, wenn die Aktie am 19.9.25 über dem Basispreis von 50 Euro notieren. Andernfalls gibt’s 20 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Inditex-Aktie handelt derzeit in der Nähe des Allzeithochs. Wer nicht von weiter steigenden Kursen abhängig sein will, sondern bereits bei einer Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite erzielen und sich gegen moderat fallende Notierungen sichern will, wählt das zur individuellen Risikoneigung passende Zertifikat.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Inditex-Aktien oder von Anlageprodukten auf Inditex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de