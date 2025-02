Apple mit solidem Wachstum und Jahresergebnis

Apple (US0378331005) legte vergangene Woche die Zahlen für das 4. Quartal und damit für das Gesamtjahr 2024 vor. In Q4 wurden 124,3 Mrd. US-Dollar umgesetzt, was einem Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Davon entfallen 98 Mrd. US-Dollar auf Produkte; hier verloren iPhones ein knappes Prozent auf 69 Mrd. US-Dollar, während Macs und iPads jeweils über 15 Prozent zulegten. Auch die wichtigen Service-Umsätze zogen deutlich an (+13,9 Prozent auf 26,9 Mrd. US-Dollar). Wachstum wurde in allen Regionen generiert, nur in China fielen die Umsätze um 11 Prozent. Der Gewinn je Aktie legte um 10,1 Prozent auf 2,40 US-Dollar; im vergangenen Quartal kaufte Apple eigene Aktien im Wert von 23,6 Mrd. US-Dollar zurück. Wer auf dem aktuellen Niveau den defensiven Einstieg sucht, könnte zum Zertifikat greifen.

Discount-Strategie mit 6,7 Prozent Puffer (Juni)