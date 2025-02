Wohlhabende profitieren mehr von Klima-Förderung

BERLIN (dpa-AFX) - Von Fördermaßnahmen für mehr Klimaschutz profitieren eher wohlhabendere Haushalte - zu diesem Ergebnis kommt der Expertenrat für Klimafragen in einem Gutachten. Privathaushalte seien vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr von finanziellen Auswirkungen betroffen, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf. "Zudem weisen einige Maßnahmen ein soziales Ungleichgewicht auf, so wurden bisher primär einkommensstarke Haushalte gefördert."

Diese negativen Verteilungswirkungen könnten durch den steigenden CO2-Preis, der Heizen und Tanken mit fossilen Brennstoffen teurer macht, verstärkt werden, so Knopf. "Daher sind zusätzliche Unterstützungs- und Kompensationsmaßnahmen erforderlich."