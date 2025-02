seine komponierbare KI-gesteuerte Plattform für das skalierbare Management erneuerbarer Energien

PETACH-TIKVA, Israel (ots/PRNewswire) - Contel Smart Energy

(https://contelsmart.com/) gibt mit Stolz die Markteinführung von Energynie(TM)

(https://contelsmart.com/product/) bekannt, seiner komponierbaren Plattform der

nächsten Generation, die die Optimierung erneuerbarer Energien verändern soll.

Energynie(TM) wurde entwickelt, um neue Technologien schnell anzupassen, zu

skalieren und zu integrieren und kann nahtlos verschiedene Energieanlagen (PV,

Wind, Speicher, Motoren) in unterschiedlichen Standortkonfigurationen

(Hybridtechnologien, Freiflächenanlagen, Dächer, Doppelnutzung, Microgrids und

mehr) verwalten.



Die herausragende Modularität der Plattform ermöglicht es einem breiten Spektrum

von Kunden, darunter unabhängigen Stromerzeugern (IPPs), EPC-Unternehmen

(Engineering, Procurement, and Construction), O&M- und

Asset-Management-Anbietern sowie C&I-Unternehmen, in einer schnelllebigen,

technologiegetriebenen Branche agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.





Energynie(TM) ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung der Technologie- undPraxisteams von Contel Smart Energy. Es bietet eine umfassende Lösung, die aufdie dynamischen Bedürfnisse des Sektors der erneuerbaren Energien zugeschnittenist, heute und in Zukunft.Die Plattform unterstützt eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, darunter einzentrales und anpassbares Dashboard, das Kennzahlen pro Standort und überAnlagenportfolios hinweg konsolidiert und so eine effektiveLeistungsüberwachung, Alarmierung und Fehlerbehebung sowie Entscheidungsfindunggewährleistet. Durch die Nutzung von Algorithmen für maschinelles Lernenanalysiert Energynie(TM) historische und Echtzeitdaten, um die Energieerzeugungvorherzusagen, Verbrauchsmuster zu antizipieren und potenzielle Fehler zuidentifizieren, um die Leistung zu optimieren.Seine KI-gesteuerten Erkenntnisse ermöglichen eine proaktive Fehlererkennung,vorausschauende Wartung und Systemanpassungen in Echtzeit und gewährleisten soeinen Betrieb mit höchster Effizienz. Darüber hinaus bietet die Plattformrobuste Datenvisualisierungstools, die den Nutzern helfen, Leistungstrends zuanalysieren und fundierte Entscheidungen zum Energiemanagement zu treffen.Benutzerdefinierte Berichte bieten den Benutzern darüber hinaus umsetzbareEinblicke in kritische betriebliche und finanzielle Kennzahlen, während dieAPI-Integration und die hochmoderne Cybersicherheit eine nahtlose Kompatibilitätund einen robusten Schutz für sensible Daten gewährleisten."Wir sind stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass Hunderte vonKundenstandorten ohne Betriebsunterbrechung erfolgreich auf Energynie(TM)umgestellt wurden", sagte Nir Shadmi, (https://www.linkedin.com/in/nirdshadmi/)CEO von Contel Smart Energy. "Diese Plattform bietet unseren Kunden die Lösung,die sie benötigen, um datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, dieLeistung zu optimieren und die Rentabilität zu maximieren. Energynie(TM)spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, skalierbarerLösungen wider, die die Branche der erneuerbaren Energien voranbringen.""Contel Smart Energy ist seit vielen Jahren unser zuverlässiger Partner, mit demwir bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte durchgeführt haben. Wir freuen unsdarauf, die neue Energynie(TM)-Umgebung zu nutzen, um unseren Geschäftserfolgvoranzutreiben und mit Contels führendem SCADA und EMS weiterhin Marktführer zubleiben", sagte Michael Lospa, Head of Engineering at BELECTRIC IL .Die in Zusammenarbeit mit Inductive Automation entwickelte Plattform hat fürihren Einfallsreichtum viel Lob geerntet. "Energynie(TM) setzt neue Maßstäbe beiglobalen Energiemanagementsystemen", sagte Travis Cox, Chief TechnologyEvangelist bei Inductive Automation . "Seine Anpassungsfähigkeit und Leistungunterstreichen den innovativen Geist, der hinter seiner Entwicklung steht."Informationen zu Contel Smart EnergyContel Smart Energy ermöglicht es Akteuren im Bereich erneuerbare Energien -IPPS, EPCs, Asset Management, C&Is - die Produktion in großem Maßstab mitminimalem Risiko und maximaler Rentabilität zu übertreffen. Als Teil der ContelTechnologies Group - mit über 60 Jahren Erfahrung in der industriellenAutomatisierung - kombiniert Contel Smart Energy robuste Hardware, innovativeSoftware und praktische Erfahrung vor Ort, um Kunden dabei zu helfen, ihreehrgeizigen Ziele bei der Erzeugung erneuerbarer Energien zu erreichen.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/contel-smart-energy-stellt-energynie-vor-seine-komponierbare-ki-gesteuerte-plattform-fur-das-skalierbare-management-erneuerbarer-energien-302367754.htmlPressekontakt:Tania Amar,Head of Global Marketing,taniaa@contelsmart.co.il,+972-54-6722486Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178594/5964367OTS: Contel Smart Energy