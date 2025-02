Newronika erhält IDE (Investigational Device Exemption) von der FDA, um eine klinische Studie für das adaptive DBS-System in den USA zu beginnen

Mailand (ots/PRNewswire) - Newronika , der Entwickler der bahnbrechenden

adaptiven Technologie zur Tiefenhirnstimulation, ist stolz darauf, den Erhalt

einer IDE (Investigational Device Exemption) von der US-amerikanischen Food and

Drug Administration (FDA) bekannt zu geben. Die IDE-Freigabe ebnet Newronika den

Weg für den Beginn einer entscheidenden klinischen Studie in den USA, um die

Sicherheit und Wirksamkeit seines adaptiven DBS-Systems für Patienten mit

Bewegungsstörungen, einschließlich der Parkinson-Krankheit, zu bewerten.



Dieser Erfolg von IDE ist ein entscheidender Schritt für Newronika, um seine

innovative Neuromodulationslösung Patienten in den Vereinigten Staaten zur

Verfügung zu stellen, und das Unternehmen setzt seinen Weg zur weltweiten

Einführung datengesteuerter DBS-Technologien der nächsten Generation fort.





"Die Erteilung einer IDE durch die FDA ist ein Meilenstein für Newronika", sagteDr. Lorenzo Rossi, Mitbegründer und CEO von Newronika. "Es bestätigt dasPotenzial unseres adaptiven DBS-Systems, eine bisher ungedeckte Nachfrage aufdem US-Markt zu decken, indem es personalisierte Echtzeit-Hirnstimulation fürPatienten bereitstellt, die sie am dringendsten benötigen. Unser oberstes Zielist es, das Paradigma für den Umgang mit neurologischen Erkrankungen weltweit zuändern, und dieses IDE bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher."Durch die Nutzung von Echtzeit-Feedback aus den Gehirnsignalen der Patientenstellt die adaptive DBS-Lösung von Newronika sicher, dass die Therapiekontinuierlich optimiert wird. Dieser auf den Patienten zugeschnittene Ansatzhat das Potenzial, die Ergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen DBS-Systemenerheblich zu verbessern und Nebenwirkungen zu reduzieren. Die Kernaufgabe desUnternehmens - die Neurotechnologie über den aktuellen Stand der Technik hinausvoranzutreiben - steht weiterhin im Vordergrund, während es auf dem Weg zurkommerziellen Einführung in Europa, den Vereinigten Staaten und darüber hinausist."Die IDE-Zulassung für das adaptive DBS-System von Newronika stellt einenaufregenden Fortschritt auf dem Gebiet der Neuromodulation dar", sagte Prof. Dr.Med. Jens Volkmann, leitender Prüfarzt der Studie. "Diese Zulassungsstudie wirdes uns ermöglichen, die Vorteile der patientenspezifischenEchtzeit-Tiefenhirnstimulation und ihr Potenzial, die konventionelle DBS bei derSymptombehandlung zu übertreffen, genau zu bewerten. Durch den Einsatz adaptiverNeurotechnologie wollen wir präzisere, personalisierte und wirksamereBehandlungen für Parkinson-Patienten bereitstellen und so letztlich ihreLebensqualität verbessern."In der Zulassungsstudie, an der führende klinische Zentren in den USA und aufder ganzen Welt beteiligt sind, wird die Leistung der adaptivenTiefenhirnstimulation mit der konventionellen Tiefenhirnstimulation beiPatienten mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit verglichen. Die Ergebnissewerden für die Zulassung von AlphaDBS in den USA von entscheidender Bedeutungsein.Informationen zu NewronikaNewronika verändert die tiefe Hirnstimulation (DBS) durch seine adaptivePlattform, die Echtzeit-Patientendaten zur Optimierung der Therapie nutzt. Dasals Spin-off der Universität Mailand und der Fondazione IRCCS Ca' GrandaOspedale Maggiore Policlinico gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand,Italien, hat sich zum Ziel gesetzt, die Neuromodulation über die herkömmlichenGrenzen hinaus zu erweitern. Mit laufenden Forschungskooperationen und einerAusnahmegenehmigung der FDA für ein Prüfpräparat (Investigational DeviceExemption) steht Newronika an der Spitze der nächsten Generation therapeutischerInnovationen für neurologische Erkrankungen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.newronika.com/ oder folgen Sieuns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/newronika/posts/?feedView=all) .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2612569/5150136/Newronika_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/newronika-erhalt-ide-investigational-device-exemption-von-der-fda-um-eine-klinische-studie-fur-das-adaptive-dbs-system-in-den-usa-zu-beginnen-302368343.htmlPressekontakt:Michael Fattore,CFO,+393394609949,Michael.fattore@gmail.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178595/5964368OTS: Newronika