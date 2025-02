Evotec: Die Aktie will nach oben!

Eine größere Kursreaktion blieb aufgrund der überschaubaren finanziellen Unterstützung jedoch aus. Die Nachrichtenarmut hat der Aktie jedoch nicht geschadet, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel dürfte für die meisten Anlegerinnen und Anleger angesichts der desaströsen Bilanz im vergangenen Jahr in Ordnung gehen.

In den vergangenen Wochen ist es um die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec still geworden – wieder einmal. Zwar konnte das Unternehmen Ende Januar den Erhalt von Fördermitteln in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar vermelden, die zur Erforschung von Behandlungen für Lungenerkrankungen beitragen sollen.

Relative Stärke: Evotec-Aktie behauptet sich!

In den vergangenen Tagen zeigte Evotec gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke. Weder der DeepSeek-Einbruch noch der eskalierende Handelsstreit konnten der Aktie schaden. Immer wieder waren die Anteile an der Spitze der Kurstafeln des TecDAX oder MDAX zu finden. Offenbar will die Aktie nach oben – doch hat sie auch das Zeug dazu?

Zwischenzeitlich brenzlige Situation

Die letzte Bestandsaufnahme zur Aktie zeichnete ein eher kritisches Bild. Nach der bearishen Auflösung der Keilformation war es im November zu einem Abwärtstrend gekommen. Dieser bedrohte, nachdem die Aktie sowohl unter die 50- als auch die 200-Tage-Linie gefallen war, die Unterstützung bei 7,50 Euro.

Deren Unterschreiten hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten Anlaufen der Tiefs im Bereich von 5,06 Euro geführt, da der Chart unter 7,50 Euro keine weiteren Unterstützungen hergegeben hätte.

Bullishe Divergenzen lassen weiter auf Trendwende hoffen

So weit ist aus der Perspektive der Käuferinnen und Käufer glücklicherweise nicht gekommen. Das dürfte vor allem den bullishen Divergenzen in der technischen Indikation zuzuschreiben sein. Denn sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich schon seit vielen Monaten gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends.

Solche Divergenzen gelten in der technischen Analyse als potenzielle Vorboten von Trendwenden. Aktuell dürften sie vor allem dazu beigetragen haben, die Unterstützung bei 7,50 Euro zu behaupten.

Technische Indikation spricht für Gewinne

Die seither verzeichneten Kursgewinne haben dazu geführt, dass die 200-Tage-Linie zurückgewonnen werden konnte. Jetzt gilt es noch, die 50-Tage-Linie zu überwinden.

Hierfür stehen die Chancen aber gut, denn dank der Aufwärtstrends der technischen Indikatoren zeigt der RSI Stärke an, während sich der MACD wieder über die Nulllinie schieben konnte und damit einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Gelingt der Sprung über die 50-Tage-Linie könnte ein scharfer Aufwärtsimpuls in den Widerstandsbereich zwischen 10,00 und 10,60 Euro erfolgen, ehe die nächste Weichenstellung erfolgen dürfte. Schon das bedeutet aber ein Kurspotenzial von fast 25 Prozent.

Fazit: 25 Prozent Aufwärtspotenzial – aber da geht noch mehr!

Investoren, denen das noch nicht genug ist, können auf das KO-Zertifikat MJ4NH7 setzen. Das verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss. Sollte es in der Evotec-Aktie wider Erwarten doch zu einem Unterschreiten der Unterstützung bei 7,50 Euro kommen, löst bei 7,37 Euro der Knockout aus.

Da der Basispreis von MJ4NH7 aber bei 6,70 Euro liegt, wird bei einem KO-Ereignis ein Rückzahlungsbetrag von 0,67 Euro fällig, was einen Totalverlust verhindert (sofern nicht etwa per Gap auch der Basispreis unterschritten wird). Das Auszahlungsprofil ist folgendermaßen:

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

