Großbritannien heimlicher Handelskriegs-Profiteur? UK-Aktienrallye voraus?

Auch die europäischen Märkte sind im Visier von Trumps Handelskrieg. So kündigte Trump kürzlich an, dass Zölle auf EU-Importe "definitiv kommen werden". Eine Ausnahme könnte Großbritannien bilden, da die Handelsbilanz zwischen den USA und Großbritannien relativ ausgeglichen ist.

Die Finanzmärkte gerieten diese Woche erneut in Turbulenzen, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Pläne für weitere Importzölle bekräftigt hatte. Während er Mexiko und Kanada eine Schonfrist von 30 Tagen einräumte, um den Drogenschmuggel in die USA einzudämmen, verhängte er zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf chinesische Importe, worauf Peking mit Gegenzöllen von bis zu 15 Prozent reagierte.

"Die Briten sind nicht ganz unschuldig, aber ich denke, es gibt eine Lösung", sagte Trump. Premierminister Keir Starmer betonte unterdessen, dass er sich nicht für eine Seite zwischen den USA und der EU entscheiden werde. Finanzministerin Rachel Reeves betonte, Großbritannien sei nicht Teil des Problems des Handelsdefizits.

Großbritannien als Profiteur?

Analysten sehen die britische Wirtschaft in einer guten Position. Laut Irina Surdu-Nardella von der Warwick Business School dürfte sich der Schaden durch mögliche Zölle in Grenzen halten. "Die britische Wirtschaft ist stark dienstleistungsorientiert, so dass sich die Auswirkungen auf traditionelle Industrien wie Fischerei und Bergbau beschränken werden", zitiert CNBC die Analystin.

Die wichtigsten Exporte Großbritanniens in die USA sind Fahrzeuge, Arzneimittel, Maschinen und Flugzeuge im Wert von 31,8 Milliarden US-Dollar. Noch wichtiger sind jedoch Dienstleistungen wie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit einem Volumen von 109,6 Milliarden US-Dollar.

Chance für neue Investitionen

Neri Karra Sillaman von der Said Business School der Universität Oxford sieht Großbritannien sogar als möglichen Gewinner der Handelskriege. "Wenn Großbritannien von Zöllen verschont bleibt, könnte es als Investitions- und Handelszentrum gestärkt werden." Vor allem die Luxusgüterbranche, die Pharmaindustrie und fortschrittliche Fertigungstechnologien könnten davon profitieren.

Ein weiterer Faktor könnte die Währung sein. Laut Alex King, ehemaliger Devisenhändler und Gründer der Finanzplattform Generation Money, könnte das britische Pfund als sicherer Hafen an Attraktivität gewinnen. Tatsächlich stieg das Pfund nach der Bestätigung von Trumps Zollplänen gegenüber dem Euro, dem kanadischen Dollar sowie den Währungen Australiens und Neuseelands.

Ob Großbritannien tatsächlich als Gewinner aus Trumps Handelskrieg hervorgehen wird, bleibt abzuwarten. Es gibt jedoch klare Anzeichen dafür, dass das Land eine strategische Chance hat, sich als wirtschaftlicher Profiteur der geopolitischen Neuordnung zu positionieren.



Bislang hat der FTSE 100 den Eurostoxx 50 noch nicht übertroffen.

Der britische Leitindex FTSE 100 konnte den Eurostoxx 50, der die 50 wichtigsten Aktien der Eurozone enthält, bislang nicht schlagen. Innerhalb eines Monats legte der FTSE 100 um rund 3,90 Prozent zu. Der Eurostoxx 50 gewann dagegen im gleichen Zeitraum 5,40 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion