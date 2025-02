Nach DeepSeek gibt’s günstige Intelligenz

17 globale Top-Player in künstlicher Intelligenz

Das Open-End-Zertifikat verbrieft keinen klassischen Index, sondern einen statischen Aktienkorb, der 17 international agierende Unternehmen enthält: AMD, Alphabet, Amazon.com, Ambarella, Baidu, BigBear AI Holdings, C3AI Inc., Crowdstrike Holdings, IBM, Kyndryl Holdings, Meta Platforms, Microsoft, Nivida, Perion Network, Shutterstock, Uipath, Upstart Holdings. Da alle Titel in US-Dollar gehandelt werden, ist ein Wechselkursrisiko, bestehend in der Aufwertung des Euro gegen dem US-Dollar, in die Investitionsüberlegung einzubeziehen.

Alle Komponenten werden 2x jährlich auf 5 Prozent gleichgewichtet (Rebalancings im April/Oktober). Entfernungen aus dem Index sind möglich bei Übernahmen, wenn die Marktkapitalisierung unter 200 Mio. US-Dollar fällt oder eine ausreichende Handelsliquidität nicht mehr gewährleistet ist; bei Spin-offs verbleibt das neue Unternehmen im Aktienkorb. Der Aktienkorb ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis erhoben und dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Wer risikobewusst ist, keine Angst vor Schwankungen hat, einen Einstieg in den Megatrend künstliche Intelligenz sucht und in die fast gänzlich US-amerikanischen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette investieren möchte, könnte das Zertifikat als mittel- bis langfristige Beimischung zu einem chancenorientierten Aktienportfolio nutzen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von DeepSeek-Aktien oder von Anlageprodukten auf DeepSeek-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de