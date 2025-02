22 % der befragten deutschen Unternehmen erwägen Produktionsverlagerungen in die Region

Berlin (ots) -



- Mehr als jedes zweite Unternehmen (55 %) erwartet bis 2030 eine zunehmende

wirtschaftliche Bedeutung der Region

- Mittel- und Osteuropa wird als Investitionsstandort attraktiver: 42 % wollen

hier auf Jahressicht investieren; 56 % binnen fünf Jahren

- Top-3-Standortfaktoren: Binnennachfrage (40 %), Verfügbarkeit qualifizierter

Fachkräfte (37 %) sowie niedrige Arbeitskosten (33 %)

- Top-3-Zielländer für Investitionen: Polen (51 %), Rumänien (43 %) sowie

Ukraine (41 %)

- Größte Herausforderungen: politische Risiken bzw. fehlende Sicherheit (67 %),

Korruption (38 %) sowie bürokratische Hürden (31 %)

- Besonders relevant: Fast jedes zweite befragte Unternehmen erwägt

Investitionen in der Ukraine



Deutsche Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa tätig sind, rechnen mit einer

zunehmenden Bedeutung der Region als Markt und Investitionsstandort. Mehr als

jedes zweite befragte Unternehmen (55 %) erwartet bis 2030 eine wachsende

wirtschaftliche Relevanz. Mehr als die Hälfte der Befragten plant bis 2030

Investitionen in der Region.







Investitionsziel der befragten deutschen Unternehmen mit Investitionsabsichten.

Die Ukraine steht nach Polen und Rumänien auf Platz drei der Zielländer der

investitionswilligen Unternehmen, gefolgt von Ungarn und Tschechien.



Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen (45 %) bewerten ihre aktuelle

Geschäftslage in der Region positiv: 36 % stufen ihre Lage als "gut" ein; 9 %

sogar als "sehr gut". 38 % zeigen sich zufrieden, nur 16 % bewerten ihre

Geschäftslage eher negativ.



In einem Fünfjahreshorizont sind die Unternehmen noch optimistischer: Vier von

fünf (80 %) erwarten eine noch bessere Geschäftslage.



Das sind zentrale Ergebnisse des " German CEE-Business Outlook 2025 ". Die

Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) und des

Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. wurde zwischen dem 20. November

und dem 31. Dezember 2024 durchgeführt. Sie analysiert die Geschäftserwartungen

deutscher Unternehmen in Mittel- und Osteuropa. Für die Zwecke dieser Studie

bezieht sich Mittel- und Osteuropa auf die folgenden Länder: Albanien, Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Georgien,

Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen,

Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine. 133 Unternehmen mit

Osteuropa-Geschäft haben sich daran beteiligt.



"Die Region Mittel- und Osteuropa ist ein Chancenraum, in dem die guten

Geschäftsmöglichkeiten die hier und da noch bestehenden Herausforderungen bei

weitem überwiegen. Wir wünschen uns daher endlich Fortschritte bei der Seite 2 ► Seite 1 von 4





Polen, die größte Volkswirtschaft Mittel- und Osteuropas, ist das bevorzugteInvestitionsziel der befragten deutschen Unternehmen mit Investitionsabsichten.Die Ukraine steht nach Polen und Rumänien auf Platz drei der Zielländer derinvestitionswilligen Unternehmen, gefolgt von Ungarn und Tschechien.Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen (45 %) bewerten ihre aktuelleGeschäftslage in der Region positiv: 36 % stufen ihre Lage als "gut" ein; 9 %sogar als "sehr gut". 38 % zeigen sich zufrieden, nur 16 % bewerten ihreGeschäftslage eher negativ.In einem Fünfjahreshorizont sind die Unternehmen noch optimistischer: Vier vonfünf (80 %) erwarten eine noch bessere Geschäftslage.Das sind zentrale Ergebnisse des " German CEE-Business Outlook 2025 ". DieUmfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) und desOst-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. wurde zwischen dem 20. Novemberund dem 31. Dezember 2024 durchgeführt. Sie analysiert die Geschäftserwartungendeutscher Unternehmen in Mittel- und Osteuropa. Für die Zwecke dieser Studiebezieht sich Mittel- und Osteuropa auf die folgenden Länder: Albanien, Bosnienund Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Georgien,Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen,Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine. 133 Unternehmen mitOsteuropa-Geschäft haben sich daran beteiligt."Die Region Mittel- und Osteuropa ist ein Chancenraum, in dem die gutenGeschäftsmöglichkeiten die hier und da noch bestehenden Herausforderungen beiweitem überwiegen. Wir wünschen uns daher endlich Fortschritte bei der