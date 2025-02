Eine starke Partnerschaft für die Zukunft der Hautpflege

--------------------------------------------------------------

Markdorf (ots) - Graphit Lifestyle beteiligt sich mit 20 Prozent an IONIQSkincare und verbindet wegweisende Hautpflege-Technologie mit strategischerMarkenexpertise.Eine starke Marke entsteht nicht nur durch Innovation, sondern auch durchwegweisende Partnerschaften. Graphit Lifestyle, sowohl Investmentgesellschaftals auch Marketingagentur, hat es vorgemacht und sich mit einer 20-prozentigenBeteiligung an IONIQ Skincare in ein Unternehmen eingebracht, das mit seinerpatentierten Magnetic Skin Technology die Art und Weise, wie Hautpflege erlebtwird, neu definiert.Innovation trifft MarkenpowerUrsprünglich als Corporate Start-up der WAGNER-Gruppe gegründet, hat sich IONIQSkincare längst als Pionier der Hautpflege-Technologie etabliert. Nach achtJahren intensiver Forschung präsentierte das Unternehmen 2021 seinpreisgekröntes Hautpflegesystem, das mit modernster elektrohydrodynamischerSprühtechnologie (EHD) und Magnetic Skin Technology eine gleichmäßige,effiziente und berührungslose Anwendung ermöglicht - ressourcenschonend undinnovativ."Unser Ziel ist es, die Marke nicht nur international zu positionieren, sondernauch ihr nachhaltiges Wachstum zu fördern", erklären Franziska Piëch und TaskinYüksel , Gründer von Graphit Lifestyle. "Mit Graphit Lifestyle als starkemPartner werden wir das Potenzial von IONIQ Skincare voll ausschöpfen und dieMarke auf ein neues Niveau heben", ergänzt Guido Bergman , CEO von WAGNER.Strategische Partnerschaft für Wachstum und ExpansionDurch die Zusammenarbeit mit Graphit Lifestyle erhält IONIQ Skincare ab sofortZugang zu einem erstklassigen Netzwerk aus Branchenexperten, Marketingstrategenund Investoren. Im Zentrum der Partnerschaft steht dabei vor allem die Stärkungder Markenidentität, indem IONIQ Skincare als ikonische, technologisch führendeBeauty-Marke etabliert wird.