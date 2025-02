Goldpreis schon Freitag bei 3.000 USD? Diese Gold-Aktie könnte nun explodieren

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gold atmet auf - Anleiherenditen und US-Dollar lösen Würgegriff

Obgleich sich die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen und der US-Dollar-Index noch immer auf sehr exponierten Niveaus bewegen, gibt es dennoch von dieser Seite leichte Entspannung zu vermelden. Die Anleiherenditen notieren mittlerweile unter 4,5 Prozent (52-Wochen-Hoch bei 4,8+ Prozent) und der US-Dollar-Index bei 107,6+ Punkten (52-Wochen-Hoch bei 110,1+ Punkten).

Sorgen und Ängste treiben Anleger und Investoren in den sicheren Hafen Gold

Nicht zuletzt Trumps Zölle und die damit provozierten Gegenzölle schüren unter Anlegern und Investoren Sorgen und Ängste. Vor allem der Konflikt zwischen den USA und China steht hierbei im Fokus. Die Aktienmärkte stehen auf tönernen Füßen. Gold als vermeintlich sicherer Hafen ist gefragter, denn je. In den nächsten Tagen stehen zudem wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am kommenden Freitag (07. Februar) erwartet wird, könnte die Karten für Gold noch einmal neu mischen und dem Edelmetall einen weiteren Schub in Richtung 3.000 US-Dollar geben.

Aktien von Gold- und Silberproduzenten haussieren

Gold- und Silberproduzenten rücken aufgrund der Gemengelage und vor dem Hintergrund anziehender Gold- und Silberpreise immer stärker in den Fokus. Während es bei Barrick Gold oder Newmont Corp. aber noch etwas klemmt, tummeln sich vor allem in der zweiten und dritten Reihe aussichtsreiche Produzentenaktien. Gestern wurden an dieser Stelle die Perspektiven des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver und des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines thematisiert. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold steht den beiden in nichts nach.

Mit einer Jahresproduktion in 2024 von 567.000 Unzen Gold ist Alamos eher in die zweite Reihe der Goldproduzenten zu verorten. Das Wachstumspotenzial (Alamos strebt in 2027 eine Goldproduktion von 680.000 bis 730.000 Unzen an) und vergleichsweise niedrige Produktionskosten machen das Unternehmen jedoch interessant und die Aktie aussichtsreich. Zudem ist Alamos Gold ob der Unternehmensgröße und der interessanten Projekte auch ein potenzieller Übernahmekandidat.

Der obere Chart macht deutlich, dass Alamos Gold den markanten Widerstandsbereich um 21,4+ US-Dollar unter Druck setzt. Ein Ausbruch über die 21,4 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die Aktie weit tragen. Ein Vorstoß in Richtung 25 US-Dollar / 26 US-Dollar sollte nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt; idealerweise auf 20 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

