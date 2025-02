Rekordgewinn und Aktienrückkäufe bringen Santander-Aktie zum Glühen

Die Aktien der Banco Santander knallen nach oben. Spaniens größte Bank hat einen Rekordgewinn für das vierte Quartal gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden Euro (10,4 Milliarden US-Dollar) angekündigt.

Santander begründete das starke Wachstum mit einer höheren Kundenaktivität, robuster Margensteuerung und solider Entwicklung in allen Geschäftsbereichen – insbesondere im Kerngeschäft mit Privatkunden. Die Bank gewann 2024 acht Millionen neue Kunden hinzu und betreut nun insgesamt 173 Millionen Klienten.

Die Rentabilitätskennzahl Return on Tangible Equity (RoTE) verbesserte sich von 15,1 Prozent im Vorjahr auf 16,3 Prozent im Jahr 2024.

Mit rund 7 Prozent sind die Anteillscheine im Handel nach oben geklettert.

Wie andere europäische Banken profitierte Santander in den vergangenen Jahren von einem Umfeld hoher Zinssätze nach der Corona-Pandemie. Nun steht das Institut jedoch vor der Herausforderung, dass diese Unterstützung schwindet, da die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik weiter lockert.

Für 2025 peilt Santander einen Umsatz von rund 62 Milliarden Euro an, ein mittleres bis hohes einstelliges Wachstum beim Nettogewinn aus Gebühren, eine RoTE von über 17 Prozent sowie eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 13 Prozent an – nach 12,8 Prozent im Jahr 2024.

"Wir haben zum dritten Mal in Folge ein Rekordergebnis erzielt, während wir weiterhin Umsatz, Rentabilität und Rendite steigern", erklärte Santanders Verwaltungsratschefin Ana Botín in der Mitteilung zu den Ergebnissen. Sie betonte, dass die Größe der Bank es ihr ermögliche, eigene Technologieplattformen aufzubauen, was die Betriebskosten senke und die Effizienz steigere.

"Unsere Erfolgsbilanz zeigt, dass wir uns auch in einem herausfordernden Markt besser als unsere Wettbewerber entwickeln. 2025 erwarten wir weiteres Wachstum bei Gewinn und Rentabilität – mit stabilen Einnahmen und sinkenden Kosten. Und wir stehen erst am Anfang unseres Potenzials", fügte sie hinzu.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,32 % und einem Kurs von 5,356EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.

