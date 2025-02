Hays Fachkräfte-Index Q4/2024 / Abwärtstrend setzt sich fort (FOTO)

Mannheim (ots) -



- IT-Security Experten weiter nachgefragt

- Stärkster Rückgang bei der Suche nach HR-Fachkräften

- Auch Nachfrage nach Ingenieuren und Finanz-Experten kühlt ab



Die deutsche Wirtschaft bleibt auch im vierten Quartal 2024 angespannt. Das

lässt sich branchenübergreifend an einer weiterhin sinkenden Fachkräftenachfrage

ablesen. Nachdem die Unternehmen schon im dritten Quartal 2024 über alle

Bereiche hinweg weniger Stellen ausgeschrieben hatten, setzt sich dieser

Abwärtstrend weiter fort. Der Hays Fachkräfte-Index (https://www.hays.de/persona

ldienstleistung-aktuell/fachkraefte-index-branchenuebergreifend) verzeichnet im

vierten Quartal 2024 einen signifikanten Rückgang von 22 Prozentpunkten[1] im

Vergleich zum Vorquartal und liegt nun bei 80 Prozent. Dieses Ergebnis ist der

niedrigste Wert seit dem zweiten Quartal 2021. Der Indexwert fällt damit zum

ersten Mal seit drei Jahren unter die 100-Prozent-Marke, bleibt jedoch weiterhin

auf einem hohen Nachfrageniveau. Die wirtschaftliche Stagnation beeinflusst die

Nachfrageentwicklung der verschiedenen Berufsgruppen unterschiedlich stark, wie

der Hays Fachkräfte-Index im vierten Quartal zeigt.





IT-Security Experten weiterhin gefragt - trotz rückläufigem SuchvolumenIm letzten Jahresviertel 2024 verzeichnet der Index den positionsübergreifendgeringsten Nachfragerückgang in den Bereichen IT und Life Science. Bei denIT-Fachkräften sinkt die Zahl der Stellenausschreibungen insgesamt um 18Prozentpunkte auf 93 Prozent. Damit bleibt das Suchvolumen der größtenBerufsgruppe der Branche weiterhin unter der Marke von 100.000 und liegt beietwa 82.000 ausgeschriebenen Stellen. Mit Blick auf die Stellen zeigt sichjedoch ein differenziertes Bild: Während die Nachfrage nach IT-Entwicklern um 17Prozentpunkte auf 71 Prozent zurückgeht und auch bei IT-Beratern (- 21 PP) sowieSoftwareentwicklern (- 12 PP) ein Rückgang erkennbar ist, gibt es eineBerufsgruppe, deren Nachfrage weiterhin steigt: Die Suche nachIT-Security-Experten setzt ihren Aufwärtstrend fort und verzeichnet einenZuwachs von 22 Prozentpunkten. Damit erreicht die Nachfrage ein beeindruckendesNiveau von 556 Prozent. "Neue EU-Richtlinien zwingen Unternehmen zu schnellenMaßnahmen in der Cybersicherheit, doch es fehlt an Fachkräften. Untätigkeitbirgt hohe Geldbußen, die mögliche Personalkosteneinsparungen deutlichübersteigen", warnt Andreas Sauer, Bereichsleiter Technology bei Hays.Nachfrage nach HR-Fachkräften erleidet stärksten EinbruchDie Nachfrage nach Personalern verzeichnet erneut positionsübergreifend denstärksten Rückgang. Im letzten Quartal sinkt das Suchvolumen um 38 Prozentpunkte