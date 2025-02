Porsche befindet sich im Führungschaos

Der Kurs halbierte sich auf aktuell 59 Euro. Die Eigentümerfamilien Porsche und Piech ziehen jetzt die Reißleine. Vizechef und Finanzvorstand Lutz Meschke sowie Vertriebsvorstand Detlev von Platen sollen gehen. Der Umbau der Führung macht es möglich, auch die Rolle von Oliver Blume zu durchleuchten, der gleichzeitig Porsche und Volkswagen-Chef ist. Das ist keine gute Führung.

Es ist nicht nur Mißmanagement, das für den Kursverfall verantwortlich ist. 2023 war noch ein sehr gutes Autojahr. Dann ging es aber rapide bergab. 2024 war schwach. Wegen des Absatzeinbruchs in China sanken die Auslieferungen von Porsche um 3%. Der Umsatz schrumpft. Investitionen in den Umstieg auf die Elektromobilität drücken auf die Marge. Der Markt ist gespannt, wenn am 12. März die Bilanz vorgelegt wird.

Auch für 2025 sieht es mau aus. Absatz und Ergebnis bleiben unter Druck. Die Hauptbeschäftigung von CEO Blume ist es, die Kernmarke Volkswagen in der Spur zu halten. Die Tage der Doppelfunktion bei VW und Porsche scheinen gezählt. Ein weiterer Risikofaktor ist die US-Zoll-Politik unter Trump. Nach der langen Talfahrt ist die Aktie wieder akzeptabel bewertet. Das KGV 13. Die Dividendenrendite 3,6%.