Santander schnellen an EuroStoxx-Spitze - Zahlen überzeugen

Lynx_Ariva schrieb 30.01.25, 09:02

Ja, Rückschlüsse können wir insofern schließen, dass die Risikovorsorge für Problemkredite abnehmen. Das könnte sich auch bei der Coba bestätigen und dass die DBK stark in das Jahr 2025 gestartet ist, sollte auch ein Anhalt für gute Coba Geschäfte in diesem Jahr sein.



Ansonsten gab es wenig positive Überraschungen in dem Zahlenwerk für 2024. Die DBK setzt eher auf eine erhöhte Dividende, statt Aktienrückkäufe im Vergleich zur Coba. Langfristig gesehen wirken sich Aktienrückkäufe allerdings deutlich positiver für das Unternehmen aus, als die einmalig jährlich gezahlte Dividende.



Falls sich aber die eigenen Prognosen und Renditeziele für dieses Jahr erfüllen, sollte bei der DBK ein gewaltiger Nettogewinnsprung ins Haus stehen, natürlich nur wenn die negativen Sondereffekte nicht wieder in die Quere kommen und das weiß man bei der DBK leider nie so genau!



Ich könnte mir vorstellen, dass wir die DBK kurstechnisch bald eingeholt haben. 📈





Gruss Lynx