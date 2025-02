Primary Hydrogen stellt Update zu Börsennotierungen bereit

Vancouver, British Columbia – 5. Februar 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“) freut sich, ein Update zu den verschiedenen Börsen, an denen die Aktien des Unternehmens notiert sind, bereitzustellen. Die Aktien des Unternehmens können derzeit an der Frankfurter Wertpapierbörse (die „FWB“) unter dem Kürzel „83W0“, am OTCQB Venture Market (der „OTCQB“) unter dem Kürzel „HNATF“ und an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „HDRO“ gehandelt werden.

„Die Notierung an der FWB und am OTCQB soll die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit auf den US-amerikanischen und europäischen Märkten verbessern“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary. „Der Schwerpunkt des Zweit- und Drittlistings der Wertpapiere des Unternehmens lag darauf, die Aktionärsbasis sowie die Liquidität zu erhöhen und die Aktien für Investoren auf der ganzen Welt besser zugänglich zu machen.

Frankfurter Wertpapierbörse

Die FWB wird von der Deutschen Börse AG betrieben und hat ihren Sitz in Frankfurt (Deutschland). Die FWB verbindet Unternehmen mit einem breiten Netzwerk internationaler Anleger und bietet eine hohe Liquidität und ein transparentes regulatorisches Umfeld. Sie verschafft Unternehmen Zugang zu den europäischen und globalen Kapitalmärkten und eröffnet ihnen damit die Möglichkeit, ihre Investorenbasis zu erweitern. Die FWB ist gemessen am Umsatz und den Wertpapierhandelsgeschäften einer der weltweit größten organisierten Börsenhandelsplätze (grösser sind nur der Nasdaq Stock Market und die New York Stock Exchange). Die Notierung der Aktien an der FWB soll eine Sensibilisierung der europäischen Anleger gegenüber Primary in wichtigen Finanzzentren erwirken und Investitionen in das Unternehmen erleichtern.

OTCQB Venture Market

Der OTCQB Venture Market ist eine etablierte Plattform für in einer frühen Entwicklungs- und Wachstumsphase befindlichen Unternehmen, die bestrebt sind, ihre Sichtbarkeit auf dem US-amerikanischen Markt zu verstärken. Unternehmen, die an der OTCQB notiert sind, müssen strenge Berichterstattungsanforderungen erfüllen, sich einer jährlichen Prüfung unterziehen und bestimmten Zertifizierungsanforderungen für das Management genügen, weshalb er Investoren einen vertrauenswürdigen Handelsplatz bietet. Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zu Primary finden Sie unter www.otcmarkets.com. Die Aktien des Unternehmens sind auch für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung in den Vereinigten Staaten über die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen.