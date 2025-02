Abwartendes Geschäft - Pharmawerte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat am Mittwoch weiterhin ein zurückhaltendes Geschäft geherrscht. "Die Investoren bleiben weiterhin vorsichtig und warten auf weitere Aktionen der amtierenden US-Regierung im Bezug auf die zukünftige US-Außenhandelspolitik", so Marktexperte Andreas Lipkow.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,19 Prozent auf 5.253,68 Punkte. Der Schweizer SMI legte dagegen um 0,16 Prozent auf 12.497,87 Punkte zu. Der britische FTSE 100 präsentierte sich unterdessen wenig verändert.