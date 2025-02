DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GENERALI SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Generali von 26 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Kompositversicherer seien recht gut ins neue Jahr gestartet, besser als die Branche generell, schrieb Analystin Rhea Shah in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Sie sieht aber weiter Luft nach oben./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 30,69EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.