Moody's Rating für Vonovia: Positive Mietentwicklung – jedenfalls für Aktionäre!

Laut einer aktuellen Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben sich die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Jahr 2024 um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert, während die Preise für Einfamilienhäuser um 0,6 Prozent gestiegen sind.

Besonders stark war jedoch der Anstieg der Mieten, der in den sieben größten Städten Deutschlands um 5,9 Prozent zunahm. In kleineren Städten lag der Zuwachs bei 5,0 Prozent, in ländlichen Regionen bei 4,5 Prozent.