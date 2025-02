Nvidia: Kursziel 190 US-Dollar – Aktie vor All Time High, sagt die BofA

Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn ein seltenes Minus zu verbuchen. Der Markteintritt von DeepSeek hat Investoren verunsichert, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur gerechtfertigt sind. Dennoch bleibt Nvidia laut BofA hervorragend positioniert, um weiter vom KI-Boom zu profitieren.

BofA-Analyst Vivek Arya hat seine Kaufempfehlung bekräftigt und setzte das Kursziel auf 190 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 60 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag bedeutet.

Ein wichtiger Faktor für das anhaltende Wachstum von Nvidia? Die KI-Investitionen von Großkunden wie Microsoft und Meta bleiben unverändert hoch. Beide Tech-Giganten haben kürzlich starke Quartalszahlen vorgelegt und keinerlei Pläne signalisiert, ihre Investitionen in KI-Technologie zu reduzieren. Dies deutet darauf hin, dass Nvidia weiterhin von robustem Umsatzwachstum profitieren dürfte.

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen.

Die von Donald Trump angekündigten Zölle auf Kanada, China und Mexiko sowie die chinesischen Vergeltungsmaßnahmen werden laut Arya keine wesentlichen Auswirkungen auf Nvidia haben. Die Zölle für Kanada und Mexiko wurden bereits ausgesetzt, und Analysten rechnen damit, dass sich die größten Volkswirtschaften möglicherweise auf ein neues Handelsabkommen einigen.

Zudem sei der globale Servermarkt bereits im Wandel. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Produktion aus China nach Taiwan, Mexiko und in die USA. "Die steigende Nachfrage aus dem Westen (US-Cloud, Unternehmen, OpenAI Stargate usw.) wird die Gegenwinde für Nvidia aus China ausgleichen", so Arya.

Der Top-Investor James Foord erkennt den "Doppelschlag" durch DeepSeek und mögliche Handelsschranken an, sieht darin aber eine Chance. "Nvidia vor den Gewinnen des vierten Quartals für 90 bis 100 US-Dollar zu kaufen, ist ein strategischer Schachzug", so der Investor.

Am 26. Februar erwartet der Markt gespannt die Quartalszahlen. Sollte Nvidia erneut starke Zahlen liefern, könnte sich die Aktie schnell erholen – und das Allzeithoch ist laut Bank of America in Reichweite.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





