Bayridge Resources bestätigt mehrere Zielzonen im Projekt Constellation

Wichtige Eckdaten:

- Schürfprobe mit 28,1 ppm Uran 750 m südöstlich des historischen SMDI-Vorkommens und in derselben Streichrichtung wie eine große Ansammlung von uranangereicherten Proben, im Bereich der Kontaktzone zwischen dem Grundgebirge aus Gneis und den Sedimenten der Wollaston Group (Bereich A);

- Schürfprobe mit 52,2 ppm Uran, die mit Pegmatitkörpern in Verbindung steht (Bereich A);

- Schürfprobe mit 488 ppm Uran, die mit Metasedimenten mit Hämatitalterierung in Verbindung steht, die von einem kleinen granitischen Körper durchdrungen sind (Bereich B);

- Erhöhte Uranwerte in Verbindung mit einem pegmatitischen Körper oberhalb einer elektromagnetischen Leitschicht (Bereich B).

Bayridge macht die Anleger darauf aufmerksam, dass es sich bei Schürfproben naturgemäß um ausgewählte Proben handelt, die nicht unbedingt auf eine ähnliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet schließen lassen.

„Im Zuge seines ersten Explorationsprogramms im Projekt Constellation hat das Unternehmen mehrere Zielzonen hoher Priorität ermittelt, die für die weitere Suche nach Uranerzen im Grundgestein in Frage kommen“, erklärt President & CEO Saf Dhillon. „Eine Level-2-Bohrgenehmigung haben wir bereits erhalten; nun warten wir auf den Vorschlag für ein erstes Bohrprogramm Ende des ersten bzw. Anfang des zweiten Quartals 2025“, so Dhillon weiter.

Bereich A

Im Bereich A wurden zwei Zielzonen hoher Priorität ermittelt. Probe THCNR001 enthielt 28,1 ppm Uran mit einem Uran/Thorium-Verhältnis von 1,67. Sie stammt aus einem Areal rund 750 Meter südöstlich des historischen SDMI-Vorkommens, in derselben Streichrichtung wie eine größere Ansammlung von uranangereicherten Proben, was die zuvor beobachteten radioaktiven Vorkommen bestätigt. Diese Vorkommen stehen in Verbindung mit einer lithologischen Kontaktzone zwischen dem Gneis des Grundgebirges und den Metasedimenten der Wollaston Group, die möglicherweise einen Pfad für Fluide darstellt.