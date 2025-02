GOLDMAN SACHS stuft DIAGEO auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai äußerte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen skeptisch, was die Nachhaltigkeit der Entwicklung in den USA angeht. Er befürchtet eine weitere Normalisierung./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 23:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 24

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m