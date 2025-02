Disney überrascht: Unerwartete Gewinne trotz sinkender Abonnentenzahlen!

Dennoch zeigte sich erstmals ein Rückgang der Abonnentenzahlen bei Disney+, was auf einen anhaltenden Wandel im Streaming-Geschäft hindeutet. Das Streaming-Segment von Disney verzeichnete erneut eine positive Rentabilität, trotz eines Rückgangs der Disney+-Abonnenten um ein Prozent.

Disney warnte, dass auch im zweiten Quartal ein "leichter Rückgang" der Disney+-Abonnenten erwartet werde. Gleichzeitig konnte das Unternehmen den durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent um vier Prozent auf 7,99 US-Dollar steigern, was vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Im Vergleich zu den Prognosen der Analysten konnte Disney überzeugen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,76 US-Dollar, während 1,45 US-Dollar erwartet worden waren. Der Umsatz erreichte 24,69 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp über den Schätzungen von 24,62 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte Umsatzsteigerungen in allen Geschäftsbereichen, darunter Unterhaltung, Sport und Freizeitangebote.

Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 2,64 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar entspricht. Bereinigt um einmalige Posten, wie Restrukturierungskosten und Wertminderungen im Zusammenhang mit Hulu, lag der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 1,76 US-Dollar.

Unterhaltungsgeschäft wächst stark

Die Unterhaltungsdivision von Disney verzeichnete ein Umsatzplus von neun Prozent auf 10,87 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis der Sparte verdoppelte sich fast auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Disney-CEO Bob Iger betonte die starke Leistung der Disney-Studios: "Unsere Studios hatten die drei erfolgreichsten Filme des Jahres 2024 in den Kinos."

Das Unternehmen geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem zweistelligen Wachstum im Unterhaltungssegment aus. Der Direktvertrieb soll einen zusätzlichen Beitrag von 875 Millionen US-Dollar zum Betriebsergebnis leisten.

Freizeitparks und Kreuzfahrten mit solidem Wachstum

Die Erlebnis-Sparte, die Parks, Resorts, Kreuzfahrten und Konsumgüter umfasst, konnte den Umsatz im Quartal um drei Prozent auf 9,42 Milliarden US-Dollar steigern. Die Einnahmen aus Freizeitparks in den USA machten 68 Prozent der Gesamterlöse des Segments aus und stiegen auf 6,43 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von zwei Prozent entspricht. Dennoch belasteten Hurrikane Milton und Helene sowie sinkende Besucherzahlen die Ergebnisse.

Sportsegment mit Wachstum

Der Sportbereich, zu dem ESPN und Star India gehören, steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 4,81 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis des Segments wuchs um 15 Prozent auf 228 Millionen US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Disney mit einem Betriebsergebniswachstum von 13 Prozent.

Disney bestätigte, dass das Unternehmen 50 Millionen US-Dollar durch das Scheitern des Sport-Streaming-Projekts Venu Sports abschreiben muss. Das geplante Joint Venture mit Warner Bros. Discovery und Fox wurde aufgegeben, nachdem rechtliche Hürden eine Einführung verzögerten.

Fox kündigte am Dienstag an, stattdessen eine eigene Streaming-Plattform für Sportinhalte zu entwickeln, nachdem das Unternehmen jahrelang keine direkte Streaming-Strategie verfolgte.

Fazit

Disney hat die Erwartungen übertroffen und Wachstum in allen Geschäftsbereichen gezeigt. Dennoch bleibt das Streaming-Geschäft eine Herausforderung, da die Abonnentenzahlen von Disney+ weiter sinken. Preiserhöhungen und steigende Einnahmen pro Nutzer helfen zwar, die Verluste auszugleichen, doch das Unternehmen muss den Rückgang der Abonnenten eindämmen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 111,5EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.





