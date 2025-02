KfW-Chef Wintels: 2025 liegt Fokus auf dem Wirtschaftsstandort Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW will 2025 mindestens 500 Millionen Euro aus eigenen Mitteln einsetzen

- Als Bank aus Verantwortung bleibt der Klimaschutz weiterhin ein zentraler

Schwerpunkt für die KfW

- Insgesamt erneut gutes Förderjahr 2024: Neugeschäftsvolumen von 112,8

Milliarden Euro leicht über Vorjahr und Förderung für Privatkunden mit

deutlichem Plus



Die KfW will ihre Geschäftstätigkeit 2025 noch fokussierter auf die Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ausrichten. Dabei setzt sie auch

auf die eigene finanzielle Leistungskraft. Das sagte Stefan Wintels,

Vorstandsvorsitzender der KfW, auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz heute in

Frankfurt.







Deutschland. Wir werden in den kommenden Jahren unsere Aktivitäten noch genauer

daraufhin überprüfen, ob sie Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

setzen. Als Bank aus Verantwortung stehen wir an der Seite der deutschen

Industrie und des deutschen Mittelstandes."



Als Beispiel nannte Wintels unter anderem Zuschüsse und zinsverbilligte Kredite

für Unternehmen bei Vorhaben im Bereich Digitalisierung/Innovation. Ansatzpunkte

sehe die KfW auch bei der Stärkung des Finanzplatzes Deutschland sowie dem

Ausbau der (Energie-)Infrastruktur.



Der Vorstandsvorsitzende verwies auf den großen Handlungsdruck zur Verbesserung

der wirtschaftlichen Rahmendaten: "Wir benötigen eine Investitionsoffensive in

unsere Infrastruktur und Bildung, einen Bürokratieabbau sowie deutlich

verbesserte regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen. Im Kern geht es

darum sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen auch auf den internationalen

Absatzmärkten preislich wettbewerbsfähig sind." So liege Deutschland bei den

Patentanmeldungen zwar immer noch weltweit unter den Top Vier, gleichzeitig

verliere der Standort im globalen Ranking Marktanteile.



Bereits 2024 hat die KfW nicht nur umfangreiche Haushaltsmittel im Rahmen ihrer

Förderung zur Verfügung gestellt, sondern auch eigene Mittel genutzt, um ihre

Rolle als Bank aus Verantwortung auszufüllen. So hat sie im

Inlandsfördergeschäft über ihre günstigen Refinanzierungskosten hinaus rund 500

Millionen Euro aus eigenen Mitteln bereitgestellt, vor allem, um die Konditionen

von Förderprodukten für Kunden zu verbessern und so einen zusätzlichen

Investitionsanreiz zu setzen. Dieser mittlere dreistellige Millionenbetrag ist

der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. Im laufenden und in den kommenden

Jahren plant die KfW, eigene Mittel mindestens in dieser Größenordnung

einzusetzen.



