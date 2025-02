Datar Cancer Genetics stellt Exacta AI vor - die nächste Generation KI-gestützter Plattform für personalisierte Krebstherapie

Exacta AI kann Onkologen und molekularen Tumorboards (MTBs) bis zu zehn evidenzbasierte Behandlungsoptionen vorschlagen und bietet so neue Hoffnung für Patienten mit refraktären oder rezidivierenden Krebserkrankungen, für die es keine Standardtherapie gibt.

Eine neue Ära der Krebstherapie

„Zu lange mussten wir uns durch fragmentierte Daten kämpfen und verschiedene Analysemethoden ohne klare Struktur verstehen. Dieser KI-gestützte Ansatz ermöglicht eine integrierte, evidenzbasierte Entscheidungsfindung und könnte die Art und Weise, wie wir Krebsbehandlungen personalisieren, revolutionieren", erklärt Dr. Sewanti Limaye, Direktorin für Medizinische und Präzisionsonkologie am Sir HN Reliance Foundation Hospital, auf einer Sitzung des Datar Advisory Board in Mumbai.

„Exacta AI markiert einen Paradigmenwechsel in der Multi-Omik-Analyse von Tumoren und in der personalisierten Therapieentscheidung", ergänzt Dr. Andy Gaya, klinischer Onkologe am Cromwell Hospital in London. „Diese Technologie ermöglicht eine bisher unerreichte Präzision in der Therapiewahl. Sie verbessert nicht nur die Behandlungsergebnisse, sondern reduziert auch die unnötige Belastung durch unwirksame Therapien."

„Wenn Standardtherapien versagen, stehen Onkologen und Tumorboards vor der gewaltigen Herausforderung, eine Flut an genetischen, molekularen und klinischen Daten in kürzester Zeit zu analysieren", sagt Dr. Darshana Patil, Senior Director für Globale Strategie und Medizinische Angelegenheiten. „Exacta AI verwandelt diese Herausforderung in eine Chance – und eröffnet neue Möglichkeiten für Patienten, die dringend eine maßgeschneiderte Therapie benötigen."