ROUNDUP Goldpreis bleibt dank Zoll-Chaos auf Rekordjagd Der Goldpreis hat seine Rekordjagd dank der Unsicherheiten im Zuge der US-Zolldrohungen fortgesetzt. Am Mittwoch kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis zu 2.877 US-Dollar. Gold war damit so teuer wie noch nie. Gold hat an …