American Tungsten Corp. stellt historische Bohrdaten für Projekt bei Mine IMA in Idaho, USA, zusammen

„Historische Bohrungen und Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet sind ein bedeutender Vorteil für das IMA-Wolframprojekt“, so Murray Nye, CEO von American Tungsten Corp. „Wir sind mit unserer Prüfung der Daten von Gentor zufrieden und denken, sie können umfassend validiert und dazu genutzt werden, zukünftige Berichte und Studien zu unterstützen.“

Die Mine IMA ist eine ehemals produzierende untertägige Wolframmine, die auf 22 patentierten Claims im zentralen Osten von Idaho gelegen ist. Zwischen 1945 und 1957 wurden auf diesem Konzessionsgebiet ungefähr 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss daran wurde es zwischen 1960 und 2008 von verschiedenen Betreibern auf Molybdän und Wolfram untersucht([1]).

Aufzeichnungen des Bohrprogramms 2007-2008 von Gentor bestehen aus Bohrprotokollen, halbierten Bohrkernen, Untersuchungs- und Probendatensätzen, Zertifikaten von Untersuchungsergebnissen und Angaben zu QA-QC. American Tungsten erfasste die Bohrprotokolle und Untersuchungsdaten von Gentor, welche direkt vom Untersuchungslabor erhalten wurden, in eine elektronische Datenbank und führte erste Überprüfungen und Bestätigungen durch. Bedeutende Wolframabschnitte im historischen Bohrkern wurden während einem Standortbesuch vom 14.-16. Januar 2025 auch durch das geologische Personal von American Tungsten und unabhängige qualifizierte Sachverständige überprüft.

Gentor erkundete die Mine IMA im Jahr 2007 und 2008, hauptsächlich auf der Suche nach Molybdän. Die Bohrungen durchteuften jedoch auch beträchtliche Mengen an Wolfram. Zusätzlich zu den historischen Molybdänabschnitten wurden von Gentor bereits bedeutende Wolframabschnitte in Quarzadern gemeldet, darunter:

- Bohrloch IMA-21: 20,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,058 % MoS2, 0,394 % W, 1 oz/t Ag, 0,111 % Cu (Kupfer), 0,416 % Pb (Blei) und 0,106 % Zn (Zink) aus 336 Fuß bis 356,5 Fuß.([2],4)

- und 9,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,326 % W, 0,96 oz/t Ag, 0,145 % Cu, 0,263 % Pb und 0,328 % Zn aus 1212,4 bis 1221,9 Fuß. (2,4)

- Bohrloch IMA-23A: 10 Fuß mit einem Gehalt von 1,448 % MoS2, 0,583 % W, 4,22 oz/t Ag, 0,264 % Cu ab (1400 Fuß – 1410 Fuß). ([3],[4])

- Bohrloch IMA-24: 7,1 Fuß mit einem Gehalt von 0,021 % MoS2, 0,483 % W, 1,03 oz/tAg, 0,079 % Cu und 0,361 % Zn aus 661 Fuß bis 668,1 Fuß. (3,4)

Zusätzlich zu den historischen Erzgangabschnitten, die bereits in der Vergangenheit dokumentiert wurden, hat American Tungsten zahlreiche weitere bedeutende Abschnitte in alten Bohrdatensätzen identifiziert und plant, ein umfassendes Bestätigungsprogramm vorzunehmen, um die Ergebnisse zu validieren. Weder American Tungsten noch sein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrlochdaten zu bestätigen. American Tungsten betrachtet die historischen Bohrlochdaten nicht als aktuelle Bohrergebnisse. Die historischen Bohrlochergebnisse werden im Wesentlichen als faktisch und insofern relevant angesehen, als dass sie den allgemeinen Charakter der Explorationsziele auf dem Konzessionsgebiet darstellen.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Tel.: +1 (416) 300-7398

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „glaubt“, „erwartet“, „plant“, „sieht voraus“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Projekt der Mine IMA und darin vorhandenen Mineralprospektionsgebiete, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der Optionsvereinbarung und die Ausübung der daraus resultierenden Option und (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Projekt der Mine IMA. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

American Tungsten und sein qualifizierter Sachverständiger haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrlochinformationen zu überprüfen. American Tungsten betrachtet die historischen Bohrlochinformationen nicht als aktuelle Bohrergebnisse. Die historischen Bohrergebnisse werden als im Wesentlichen faktisch und relevant angesehen, da sie den Erzgehalt der Explorationsziele auf dem Konzessionsgebiet aufzeigen. Die Bohrlöcher können schräg zu den Strukturen ausgerichtet sein und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI-43-101“) erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Bradley Mining Company, 1958; Zusammenfassung der Daten zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 Seiten.

[2] 9. Januar 2008, „Gentor Intercepts Significant Molybdenum, Tungsten And Silver Mineralization At Its Idaho Moly Project“

[3] 28. Februar 2008, „Gentor Receives Assay Reports Indicating High Grade Moly, Tungsten And Silver Mineralization“

[4] Bohrlöcher könnten schräg zu Strukturen orientiert sein und sind möglicherweise nicht charakteristisch für die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung. Die wahre Mächtigkeit ist nicht bekannt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

