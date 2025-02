Börsen Update Europa - 05.02. - TecDAX stark +0,74 %

Der TecDAX steht bei 3.749,24 PKT und gewinnt bisher +0,74 %.

Top-Werte: Evotec +4,35 %, Nordex +3,71 %, Bechtle +3,33 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -3,12 %, IONOS Group -1,73 %, United Internet -1,34 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.258,33 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Banco Santander +8,54 %, TotalEnergies +1,79 %, Infineon Technologies +1,42 %

Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,73 %, Pernod Ricard -2,37 %, Bayer -1,71 %

Der ATX steht bei 3.792,24 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: DO & CO +1,79 %, Immofinanz +1,37 %, EVN +0,88 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,48 %, OMV -2,10 %, Andritz -1,34 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.530,93 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: Roche Holding +2,02 %, Novartis +1,84 %, Alcon +1,18 %

Flop-Werte: ABB -0,97 %, Nestle -0,47 %, Sika -0,43 %

Der CAC 40 steht bei 7.893,28 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +4,45 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,83 %, TotalEnergies +1,79 %

Flop-Werte: Renault -2,71 %, Pernod Ricard -2,37 %, STMicroelectronics -2,12 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:30) bei 2.617,28 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +3,12 %, Telia Company +2,60 %, SSAB Registered (A) +1,96 %

Flop-Werte: Alfa Laval -3,91 %, Assa Abloy Registered (B) -1,22 %, SKF (B) -1,15 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.701,50 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,02 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,76 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,02 %, Coca-Cola HBC -1,27 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,03 %