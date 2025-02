CECONOMY - Aktie im Rampenlicht - 05.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von CECONOMY einen Gewinn von +15,98 % verbuchen.

Mit einer Performance von +14,00 % konnte die CECONOMY Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Erneut entfachte Übernahmefantasie hat Ceconomy am Mittwoch einen Kursprung von fast 15 Prozent beschert. Damit knüpften die Aktien nach der Konsolidierung der vergangenen Tage an die vorangegangene Erholungsrally an. Zeitweise erreichten sie den …

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com erwägt Kreisen zufolge erneut die Übernahme der MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy . Die Pekinger seien jüngst auf das Unternehmen zugegangen und hätten mittlerweile begonnen, bei Großaktionären des …