Volvo Cars: Bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte, aber . . .

Volvo Cars hat 2024 erneut ein Rekordjahr verzeichnet und sowohl Umsatz als auch Gewinn auf neue Höchststände gesteigert. Mit einem Gesamtumsatz von 400,2 Milliarden Schwedischen Kronen (ca. 35,24 Milliarden Euro) und einem operativen Gewinn von 27 Milliarden Kronen (ca. 2,37 Milliarden Euro) – ohne Joint Ventures – erzielte der schwedische Automobilhersteller das beste Finanzergebnis in seiner fast 100-jährigen Geschichte. Dennoch blickt das Unternehmen mit Vorsicht in das Jahr 2025, das von zunehmendem Wettbewerb und geopolitischen Unsicherheiten geprägt sein wird.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen: Der Absatz vollelektrischer Modelle stieg 2024 um 54 Prozent auf 175.194 Einheiten, ihr Anteil am Gesamtabsatz kletterte auf 23 Prozent. Insgesamt wurden 46 Prozent aller verkauften Volvo-Modelle als vollelektrische oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ausgeliefert. Damit setzt Volvo den Wandel zur Elektromobilität konsequent fort und konnte sich sogar einen Überschuss an EU-CO2-Zertifikaten für 2025 sichern.

Herausforderungen für das vierte Quartal

Trotz eines starken Gesamtjahres schwächte sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte deutlich ab. Im vierten Quartal lag der Umsatz von Volvo Cars mit 112,1 Milliarden schwedischen Kronen (ca. 9,87 Milliarden Euro) zwar über dem Vorjahreswert von 109,4 Milliarden Kronen (ca. 9,63 Milliarden Euro), das operative Ergebnis fiel jedoch mit 3,9 Milliarden Kronen (circa 343,59 Millionen Euro) unter das Niveau des Vorquartals (5,4 Milliarden Kronen). Die EBIT-Marge sank von 4,9 Prozent auf 3,4 Prozent, was unter anderem auf eine Sonderabschreibung in Höhe von 1,7 Milliarden Kronen im Zusammenhang mit dem Joint Venture NOVO zurückzuführen ist.

Unsicherer Ausblick für 2025

CEO Jim Rowan betont, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs sei, um seine langfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Dennoch werde 2025 ein "Jahr des Übergangs mit großen Herausforderungen." Der Automobilmarkt dürfte insgesamt schwach bleiben, während der Wettbewerbsdruck zunimmt. Zudem wird Volvo verstärkt in neue Modelle wie den EX90 und ES90 investieren, was die Margen kurzfristig belasten dürfte.

Trotz dieser Unsicherheiten sieht sich Volvo gut aufgestellt: Dank einer disziplinierten Finanzpolitik konnte der Free Cash Flow auf 1,1 Milliarden Kronen gedreht werden – ein deutlicher Sprung gegenüber -9,0 Milliarden Kronen im Vorjahr. Auch 2025 will das Unternehmen einen positiven Cashflow erwirtschaften und bis 2026 eine EBIT-Marge von 7-8 Prozent erreichen.

