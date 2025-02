Nexe Innovations bestätigt Lieferung an das in den USA ansässige Unternehmen EKOCUPS

EKOCUPS erweitert sein Produktportfolio weiter, um die NEXE BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads zu nutzen, und hat kürzlich zwei neue SKUs für seine Premium-Bio-Linie geliefert.

Windsor ON – 5. Februar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, die Lieferung von zwei neuen SKUs an EKOCUPS für seine Premium-Bio-Linie bekannt zu geben. EKOCUPS (https://ekocups.com/) ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das seine Kaffeeprodukte online verkauft und über Amazon in großen Mengen verkauft.

NEXE erhält weiterhin positives Feedback zu seiner nachhaltigen Lösung für die Einzelportionskaffeeindustrie. Die beiden neuen SKUs, die NEXE für EKOCUPS produziert, stammen aus der Premium-Kaffeelinie mit 13 Gramm Kaffee. Die Kapselstruktur von NEXE ist so konzipiert, dass sie Premium-Kaffees mit höheren Volumenanforderungen aufnehmen kann. Die kompostierbare Kaffeekapsel von NEXE verfügt über eine innovative Technologie, die die Filterfläche vergrößert (US-Patent Nr. 12.004.678 vom 11. Juni 2024), wodurch mehr Volumen pro Kapsel und eine verbesserte Kaffeeextraktion ermöglicht werden, was den Geschmack und die Fülle verbessert. Die NEXE BPI-zertifizierte kompostierbare Kaffeepad soll wettbewerbsfähige Preise und Leistung bieten und gleichzeitig ein hochwertiges Brüherlebnis für Premium-Kaffees ermöglichen.

„Diese neuen 13-Gramm-SKUs für EKOCUPS unterstreichen das innovative Design der NEXE BPI-zertifizierten kompostierbaren Kapsel und die Vorteile, die sie Kaffeeunternehmen bietet, die eine nachhaltige Alternative suchen, ohne dabei auf Qualität und Geschmack zu verzichten“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE. „Wir glauben, dass unser umfassendes IP-Portfolio eine starke Grundlage für Wachstum bietet und unsere Bemühungen unterstützt, an Zugkraft und Marktanteilen zu gewinnen.“

NEXE ist davon überzeugt, eine nachhaltige Lösung für die Kaffeeindustrie entwickelt zu haben, die den Komfort einer Einzelportionsoption ohne wesentlich höhere Umstellungskosten bietet. Da die USA eine Schlüsselregion sind, auf die sich NEXE konzentriert, haben wir aktiv an unserer US-Strategie gearbeitet, mit dem Ziel, an Zugkraft zu gewinnen und geopolitische und Währungsrisiken zu managen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4