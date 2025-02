Miata Metals beginnt zweite Phase der Bodenexploration im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek

Vancouver, BC (5. Februar 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-co ... - freut sich, ein Update über das bevorstehende 5.000 m lange Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam ("Sela Creek") bekannt zu geben und mitzuteilen, dass die zweite Phase der Bodenexploration im Gange ist. Das Unternehmen sammelt nun Proben in der Umgebung der ersten Bohrziele und bewertet neue Aufschlüsse in den handwerklichen Bergbaugruben.

Höhepunkte:

- Probenentnahmeprogramm zur Ergänzung der Bohrziele ist im Gange

- Am Sela Creek wurde ein Fliegenlager errichtet, der Bau eines permanenten Lagers ist im Gange.

- Die kürzlich aufgezeichnete technische Präsentation des Unternehmens kann hier eingesehen werden: Sela Creek Technische

- Die ersten Bohrladungen von Major Drilling sind in Sela Creek eingetroffen, der Rest wird in den nächsten Tagen erwartet

- Phase 1 des Diamantbohrprogramms wird voraussichtlich im Februar beginnen

"Unsere Geologen haben auf Sela Creek aktiv Bodenproben entnommen und 40 Proben aus dem Zentrum neuer Aufschlüsse in mehreren Gruben des handwerklichen Bergbaus1 gesammelt", sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. "Mehrere Proben enthalten sichtbares Gold und eine beträchtliche Menge an Sulfiden, was ein Zeichen dafür ist, dass sich unsere Bemühungen um eine gezielte Suche auszahlen. Der handwerkliche Abbau wurde seit unserem Probenentnahme- und Kartierungsprogramm im Jahr 2024 fortgesetzt, wodurch wir im Vorfeld des Bohrbeginns wertvolle Erkenntnisse über die Fortsetzung der mineralisierten Strukturen in der Tiefe gewinnen konnten. Die erste Ladung Bohrgerät ist bei Sela Creek eingetroffen, die restlichen Ladungen werden in den kommenden Tagen erwartet. In der Zwischenzeit ist das fliegende Lager vor Ort fertiggestellt und wir machen Fortschritte bei der Errichtung des permanenten Lagers."