Salesforce: Die nächste Gewinner-Aktie nach den glorreichen 7?

Grundsätzlich kann ich mir zunehmend gut vorstellen, dass die Zeit der alternativlosen glorreichen 7 an den US-Börsen endet. Das muss gar nicht mit schlechten Geschäftszahlen einhergehen – es reicht, wenn Anleger sehen, dass man auch in anderen Aktien Geld verdienen kann. Viele dieser Aktien sind günstiger bewertet und wachsen deutlich schneller. Schon eine kleine Verschiebung des Anlegerfokus könnte ausreichen, um die Dominanz der glorreichen Sieben zu beenden.



Letzte Woche habe ich mich bewusst zurückgehalten, als die Veröffentlichung von DeepSeek für Unruhe sorgte. Unser Heibel-Ticker-Portfolio rutschte kurzzeitig um fast 2 % ab, notiert aber mittlerweile wieder bei Plusminus Null. Ich bin überzeugt von unseren Aktien – und solche Wochen muss man eben mal aushalten. Überhastete Käufe und Verkäufe hätten letztlich nur minimale Auswirkungen auf die Performance gehabt.



📌 Salesforce auf meiner Wunschliste

Einer der Kandidaten, die ich mir besonders anschaue, ist Salesforce. Oder, um es bildlich auszudrücken: Ich habe Salesforce von der Auswechselbank zum Warmmachen geschickt.

Agentforce: Die nächste KI-Generation

Statt blind dem Markt hinterherzulaufen, habe ich mich intensiver mit den kommenden KI-Gewinnern beschäftigt – allen voran mit Salesforce und seiner Agentforce-Technologie. Während SAP mit Agentic noch in den Kinderschuhen steckt und eine aufwendige Implementierung erfordert, vertreibt Salesforce bereits eine funktionierende, problemlos installierbare Lösung.



🔹 Agentforce verbindet mehrere KIs und trainiert sie individuell auf Unternehmensdaten – eine maßgeschneiderte Lösung für Kunden, insbesondere im Bereich Kundenservice und Automatisierung.

🔹 Mehrstufiger Prüfprozess zur Vermeidung von KI-Halluzinationen – ein entscheidender Vorteil gegenüber generischen Modellen wie ChatGPT.

🔹 Individuelle statt standardisierte Lösungen, anders als Adobe Firefly, das eine universelle KI für alle Kunden bereitstellt.

Kaufen oder nicht? Update in den nächsten 4 Wochen

Die Aktie von Salesforce steht weit oben auf meiner Watchlist. Ich werde mir die Entwicklung in den kommenden Tagen genau anschauen. In vier Wochen gibt es die nächsten Quartalszahlen – bis dahin werde ich beobachten, ob sich eine gute Einstiegsgelegenheit ergibt.



💬 Was denken Sie? Ist Salesforce ein Kandidat für die nächsten großen Aktiengewinne?