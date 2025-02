Military Metals engagiert DGWA als Beratungsunternehmen für die Europäischen Finanzmärkte

Vancouver, BC – 5. Februar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die DGWA GmbH zu seinem europäischen Finanzmarktberater ernannt hat, um sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiff-Antimon-Gold-Grundstück Trojárová („Trojárová“ oder das „Grundstück“) in der Westslowakei zu unterstützen.

Stefan Müller, CEO von DGWA, kommentiert: „Die Europäische Union hat Milliarden von Euro für die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien im Inland in Form von Eigenkapital, Zuschüssen, Abnahmefinanzierungen und Projektfinanzierungsdarlehen bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es in Deutschland und im Großraum Europa inzwischen eine beträchtliche Anzahl von Rohstofffonds, die sich auf inländische Projekte konzentrieren. Antimon ist ein Schlüsselmineral, das im europäischen Gesetz über kritische Rohstoffe aufgeführt ist, das auch ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren eingeführt hat, das es in anderen Teilen der Welt nicht gibt. Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung des Trojarova-Standorts zu unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass Unternehmen des europäischen Verteidigungssektors aktiv versuchen, sich die Abnahme wichtiger Mineralien wie Antimon zu sichern.“

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentiert: „Die Antimonpreise erreichen aufgrund von Lieferengpässen in Kombination mit einer steigenden Nachfrage weiterhin neue Allzeithochs. Einige Analysten prognostizieren Preise von 100.000 US-Dollar pro Tonne, was einer Verdoppelung des aktuellen Preises entspricht.1 Während wir unser europäisches Projekt vorantreiben, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Müller und seinem sehr erfahrenen Team. Regierungen auf der ganzen Welt räumen der militärischen Einsatzbereitschaft weiterhin Priorität ein, wie kürzlich bei der 2,5 Milliarden Euro teuren Waffenbestellung Deutschlands deutlich wurde.2 DGWA hat Mineralprojekten dabei geholfen, Zugang zu einer beträchtlichen Anzahl von Mitteln aus verschiedenen europäischen Quellen zu erhalten. Wir sind dabei, die robuste, hochwertige Ressource aus der Sowjetzeit in eine NI 43-101-konforme Ressource umzuwandeln, und zwar mit einem der weltweit führenden Ressourcenunternehmen, SLR.“