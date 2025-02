Fortinet vor den Zahlen – Das sagen die Analysten

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar aus. EIn Jahr zuvor waren es 1,47 US-Dollar je Aktie. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 5,89 Milliarden US-Dollar, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,30 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Das sagen die Analysten

Am Montag passte das Investment-Unternehmen Baird seine Einschätzung der Fortinet-Aktie an und stufte das Cybersicherheitsunternehmen von "Outperform" auf "Neutral" herab, hob aber das Kursziel von 105 auf 112 US-Dollar an.

Baird erwartet, dass Fortinet sein Wachstum durch erhöhte Investitionen, sei es organisch oder durch zusätzliche Fusionen und Übernahmen, weiter steigern wird.

Am Dienstag hat Cantor Fitzgerald-Analyst Yi Fu Lee das Kursziel für die Fortinet-Aktie von 95 US-Dollar auf 110 US-Dollar angehoben, während er die neutrale Bewertung beibehielt. Die Anpassung erfolgt aufgrund positiver Prüfungen für das vierte Quartal 2024 und einer günstigen Nachfrageaussicht für 2025. Die Aktie, die derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird und in den letzten sechs Monaten einen beeindruckenden Gewinn von 78,55% verzeichnete, zeigt laut InvestingPro-Daten eine starke Dynamik.

Die UBS bewertet die Aktie mit "neutral". Der Zielpreis ist 105 US-Dollar.

Rosenblatt Securities bewertet die Anteilsscheine von Fortinet mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 100 US-Dollar auf 115 US-Dollar angehoben.

Fazit

Das aktuelle Put/Call-Verhältnis für Fortinet beträgt 1,18. Das deutet auf eine leicht bearische Stimmung der Aktionäre hin. Charttechnisch weisen Experten darauf hin, dass sich die Anteilsscheine von Fortinet in einer lngfristigen Aufwärtsbewegung befinden und kurzfristig ein Durchbruch bis 107 US-Dollar möglich sei.

Der Markt scheint momentan verunsichert. Kleinste Abweichungen der Analystenerwartungen könnten die Aktie durchrütteln. Angesichts der hohen Put-Absicherung und der zurückhaltenden Analystenmeinungen kann am Donnerstag, bei Veröffentlichung der Geschäftszahlen, mit einem Kursrückgang gerechnet werden, wenn das Unternehmen die Analystenerwartungen nicht deutlich übertrifft.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fortinet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 98,47EUR auf Tradegate (05. Februar 2025, 17:06 Uhr) gehandelt.

