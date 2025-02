Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Die Bechtle AG befindet sich in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld und ist für einen IT-Dienstleister recht margenschwach, womit die Richtung = viel Geduld, faktisch vorgegeben ist. Wer hier nicht die nötige Geduld aufbringen möchte/kann, sollte tatsächlich wegbleiben oder eben glattstellen, weil man nur Aktien im Depot behält, von denen man zu 100% überzeugt ist. Auf der Habenseite winken allerdings gegenüber jetzt schon üppig bewerteten Aktien eine Outperformance, sollte sich der Investitionsstau in D nachweislich lösen, woran dann auch Bechtle maßgeblich partizipieren würde. Das ist für viele enervierend, wenn so ein Nebentitel lange nur eine Richtung kennt und sich die Geduld mit jedem weiteren Monat reduziert, was ich durchaus verstehen kann, weil es nicht jedem Kleinanleger von Hause aus gegeben ist.Verkauf dann aber nur, wenn man eine klare Alternative hat und aus fundamentaler/charttechnischer Sicht überzeugt ist hier langfristig eine bessere Performance generieren zu können. Ich selbst halte natürlich noch, da ich recht tief eingestiegen bin und die Aktie seit Wochen den Bereich umhalten kann und es daher keinen Sinn ergeben würde faktisch am (vermeintlichen) Tief zu verkaufen, was der Vorgehensweise von (unerfahrenen/ungeduldigen) Kleinanlegern entspricht.Am Ende muss das jeder für sich und sein Depot entscheiden, gleichgültig was alle um ihn herum tun, aber denkt daran, dass eine Meldung oft ausreicht, um die Stimmung nachhaltig zu verbessern, was sich dann natürlich auch auf die Kursfindung auswirken würde.