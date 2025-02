Dax holt Verlust auf - trotz Zollsorgen

(Überflüssiges Wort im letzten Satz gestrichen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine anfänglichen Verluste bis zum Nachmittag aufgeholt. Zu mehr als diesem erneuten Stabilisierungsversuch reichte es angesichts des Zollkonflikts zwischen den USA und China sowie negativer Nachrichten aus der US-Technologiebranche aber nicht. Allerdings bewegt sich der Dax auch weiterhin auf hohem Niveau nahe seines Rekordhochs.

Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit 21.507,52 Punkten knapp im Plus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte ebenfalls ins Plus und gewann 0,32 Prozent auf 26.506,22 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent nach unten.