JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'

Sal-Paradise schrieb 17.12.24, 22:39

Es wird jeden Tag genügend Institutionelle geben, die aus ganz unterschiedlichen Gründen kaufen/verkaufen, was mir selbst völlig gleichgültig ist, da ich meine Strategie ganz sicher nicht an die Tagesform anderer Investoren binde. Genau aus diesen Gründen verlieren gerade Kleinanleger permanent Geld oder verpassen weitere Performance, weil sie glauben sich diesem wöchentlichen Wellenreiten hingeben zu müssen, auch wenn ihnen klar sein sollte, dass sie die sehr unterschiedlich kommenden Wellen niemals optimal werden abreiten können. Und ja, sollten sie nächstes Jahr wieder abschenken, stehen versierte und langatmige Anleger mit Cash bereit am Seitenrand, um zu schauen, ob sich hier eine erneute Möglichkeit für einen kleinen Zukauf ergibt.



Ich kann nur jedem Anleger raten, sich nicht dieser täglichen Kakophonie an extrem widersprüchlichen Meinungen aka Strömungen von Bankhäusern, Analysten, etc...hinzugeben, um einen ordentlichen Portfolioaufbau mit hektischer Betriebsamkeit faktisch unmöglich zu machen. Ich kann euch versichern, dass ihr dieses Spiel der Sprunghaftigkeit niemals gewinnen werdet und mit so einem Resümee sollte klar sein, welche Strategie am erfolgreichsten scheint. Jeder muss das selbst entscheiden, aber wenn ihr neu in diesem Spiel seid, dann hört auf eine alten Seemann, der schon jeden Wellengang mitgehen musste und genau weiß, wie er wieder sicheren Boden unter die Füße bekommt. Eine große Welle kann einen auch ganz schnell unter sich begraben und auch wenn wir hier temporär nass werden, sollte doch der Wunsch sein lebendig den sicheren Hafen erreichen zu können. Bleibt lieber in seichtem Gewässer und meidet die hohe Gischt. Dann klappt das auch mit einem guten Fang und einer sicheren Ankunft im Heimathafen, versprochen.