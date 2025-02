Sinkender Ölpreis muss sich auf Spritpreise auswirken (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diesel Rohstoff Beiträge: 228 Beiträge:

München (ots) - Die Entspannung an den Zapfsäulen der deutschen Tankstellen inder vergangenen Woche war nur von kurzer Dauer. Sowohl Benzin als auch Dieselsind im Vergleich zur Vorwoche teurer geworden, obwohl der Rohölpreis weitergesunken ist. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschlandkostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,756 und damit nicht nur 1,7Cent mehr als vor Wochenfrist, sondern auch so viel wie seit Anfang August 2024nicht mehr. Für Diesel müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell im Schnitt1,691 Euro bezahlen - ein Plus von 1,3 Cent gegenüber der Vorwoche.Nach Ansicht des ADAC ist die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise nichtohne Weiteres nachvollziehbar. So ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent vonzuletzt über 77 US-Dollar auf gut 76 Dollar gefallen. Vor gut zwei Wochen lagder Ölpreis sogar noch über der Marke von 80 US-Dollar je Barrel. Auch derVergleich mit den Preisen vor rund einem Monat verdeutlicht das Potenzial fürgünstigere Kraftstoffpreise: Damals lag der Ölpreis etwas höher als aktuell,aber die Preise an den Zapfsäulen waren rund zwei bis drei Cent niedriger. Zudemwar vor vier Wochen der Euro als weiterer maßgeblicher Faktor sogar etwasschwächer als zurzeit - auch das spricht gegen die jetzt wieder spürbargestiegenen Kraftstoffpreise. Der ADAC erwartet deshalb, dass dieMineralölgesellschaften die Verbraucher an den günstigeren Rahmenbedingungenteilhaben lassen und dass sich die Kraftstoffpreise zeitnah nach untenentwickeln.Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen die jüngste Verteuerung beim Tankennicht tatenlos akzeptieren. So gilt es, stets die Spritpreise an den Tankstellenin der Nähe zu vergleichen und grundsätzlich die günstigste Tankstationanzusteuern. Dies hilft beim Sparen und es unterstützt den Wettbewerb auf demMarkt, was sich wiederum preissenkend auswirkt. Zudem sollte man möglichstabends tanken statt morgens, da dann die Preise in aller Regel um mehrere Centniedriger sind.Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert laufend über die aktuellen Preise anden mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und ist damit ein wichtigerBegleiter auf dem Weg zur günstigsten Tankstelle.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5964684OTS: ADAC