Süle wieder im BVB-Training - Debüt für Neuzugang

butch. schrieb gestern 13:30

2-3?!?! Das meinst du ernst?



Nachdem man also in den letzten Stunden aufgewacht ist, um festzustellen „huch, wir müssen ja…..“, bleibt zu resümieren:

Malen also für ein Butterbrot verscherbelt.

Cherki versaut. (Der böse Eigner war’s natürlich, klar).

Der Aussenverteidiger, ich kenne den nicht, kann ihn nicht beurteilen, in der dänischen Liga mit 1 Vorlage und 0 Toren, also mit bescheidensten Offensivqualitäten.

Torwart kenn ich auch nicht, konnte sich aber wohl in Holland nicht durchsetzen.

Dann die Leihe von des Chelseaspielers für 1/2 Saison.

Marktwert 18 Mio, Kaufoption 35 Mio 😳…..ähhh…..aha. Irgendwas passt da aber nicht so richtig oder?

Der Junge hat 0,0 Einsatzzeiten in der Premier. Von dem ganzen profitiert doch einzig und alleine Chelsea.

https://onefootball.com/editorial/40661277?language=de

Bitte um Ergänzungen, wenn was vergessen.



Durchaus verständlich, wenn man hier was schönreden will bei dem ganzen Gebashe hier.

Aber Kehl eine 2-3 zu attestieren?

Ich bin da eher irgendwo zwischen 4-6.