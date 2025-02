Wie Tony's Chocolonely erfolgreich mit Fairness und Verantwortung vorangeht (FOTO)

Amsterdam (ots) - Tony's Chocolonely hat kürzlich seinen Wirkungs- und

Finanzbericht für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2024 endete,

veröffentlicht, zusammen mit dem jährlichen Fair Report für 23/24

(https://online.flippingbook.com/view/189607595/) . Dabei zieht das Unternehmen

eine positive Bilanz: Trotz unsicherer Marktbedingungen und stark steigender

Kakaopreise konnte Tony's sowohl seinen Umsatz als auch seinen Einfluss im

globalen Kakaosektor weiter ausbauen und für mehr Gerechtigkeit für

Kakaofarmer:innen sorgen.



Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld





Das Unternehmen steigerte seinen Nettoumsatz um 50 Millionen Euro, was einemWachstum von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben istder Erfolg in den USA, wo der Umsatz um beeindruckende 86 % stieg und erstmalsdie Marke von 50 Millionen US-Dollar überschritt. Auch in Europa verzeichneteTony's ein stabiles Wachstum von 21 %. Trotz der gestiegenen Kakaopreise undhoher Investitionen in die Skalierung blieb das Unternehmen mit einem EBITDA von1,2 Millionen Euro profitabel.Nachhaltige Beschaffung als WachstumstreiberEin zentraler Erfolgsfaktor war die Initiative Tony's Open Chain(https://www.tonysopenchain.com/) , die auf eine nachhaltige und faireBeschaffung von Kakao setzt. In der Saison 2023/24 konnte das Unternehmen dasVolumen der eingekauften Kakaobohnen um 19 % steigern - eine Menge von 17.690Tonnen. Für 2024/25 wurden bereits Bestellungen von 30.000 Tonnen aufgegeben,was einer beeindruckenden Steigerung von 71 % entspricht.Neue Partnerschaften stärken das NetzwerkIm Berichtszeitraum traten sechs neue Partner dem Tony's Open Chain-Netzwerkbei, darunter bekannte Marken wie Feastables (https://de.feastables.com/) undder britische Einzelhändler Waitrose. Insgesamt umfasst das Netzwerk nun 20Partner, sogenannte Mission Allies, die gemeinsam mit Tony's für faireHandelspraktiken in der Kakaoindustrie eintreten.Investitionen in die ZukunftUm die steigende Nachfrage zu decken, investiert Tony's Chocolonely in dieErweiterung seiner Produktionskapazitäten in Belgien. Diese Investitionen werdendurch bestehende Anteilseigner finanziert und sollen die Produktion erheblichsteigern.Mehr Fairness für Kakaofarmer:innenDie sozialen Fortschritte sind ebenfalls bemerkenswert: 20.296 Kakaofarmer:innenprofitieren inzwischen von den verbesserten Bedingungen der 5Sourcing-Prinzipien(https://de.tonyschocolonely.com/pages/tony-s-5-sourcing-prinzipien) von Tony'sChocolonely, darunter der garantierte höhere Preis für Kakao. Das ist eine