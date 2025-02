Genossenschaftliche FinanzGruppe setzt Impulse zur Bundestagswahl 2025

Berlin (ots) - Deutschland steht vor wegweisenden Entscheidungen. "Eine neu

gewählte Bundesregierung wird die große Herausforderung zu meistern haben, die

Zukunft Deutschlands aktiv zu gestalten. Das erfordert eine klare Priorisierung

bei der Verteilung der Haushaltsmittel und eine ehrliche Kommunikation gegenüber

den Bürgerinnen und Bürgern", so Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). In fünf Handlungsfeldern -

Finanzmarktstabilität, Zahlungsverkehr, Wettbewerb, Nachhaltigkeit und

Wohlstandssicherung - richtet der BVR im Namen der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken - mit ihren 18 Millionen Mitgliedern

und über 30 Millionen Kundinnen und Kunden - Impulse an die Politik. Diese

setzen auf Vielfalt statt Einheitslösungen, fördern Innovationen im

Zahlungsverkehr, unterstützen den Mittelstand und stärken nachhaltige

Investitionen - mit dem Ziel, Wohlstand für alle zu sichern.



Finanzmarktstabilität: Vielfalt statt Einheitslösungen







stabilen und differenzierten Finanzsystems mitzuwirken. Ein praxisnaher,

maßgeschneiderter Regulierungsrahmen, der die Größe und das Risikoprofil von

Banken berücksichtigt, stärkt die Finanzmarktstabilität. Die laufende Reform der

europäischen Bankenabwicklungs- und Einlagensicherungsvorgaben (CMDI) sollte

gezielt die Resilienz des gesamten Bankensystems stärken und dabei die bewährten

Strukturen der genossenschaftlichen Banken passgenau einbeziehen. "Kleine und

mittlere Banken sind essenzielle Stabilitätsanker für die regionale Wirtschaft

und haben ihre Resilienz bereits vielfach unter Beweis gestellt. Über einen

differenzierteren Regulierungsansatz kann diese Vielfalt des Bankensektors

stärker berücksichtigt werden", fordert Kolak. Einlagensicherungssysteme und

institutsbezogene Sicherungssysteme (IPS) sollten weiterhin ihre bewährte

Schutzfunktion entfalten und autonom zur Stabilität beitragen können.



Zahlungsverkehr: Innovationen fördern, Banken als strategische Partner



Der rasante Wandel durch Innovationen desZahlungsverkehrs ist eine Chance, wenn

die Regeln stimmen. "Die Zukunft des Zahlungsverkehrs entscheidet mit über die

wirtschaftliche Souveränität Europas. Bei den Überlegungen für einen digitalen

Euro müssen Banken bereits bei der Entwicklung systematisch als Partner

eingebunden werden. Verbraucher wie Handel erwarten von einem digitalen Euro

echte Mehrwerte zu bestehenden Bezahlangeboten", so Kolak. Bei der Entwicklung

digitaler Identitäten (eIDAS) seien Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit als

oberstes Gebot zu beachten. In der Regulierung müssen gleiche Seite 2 ► Seite 1 von 2





Die nächste Bundesregierung hat die Chance, aktiv an der Gestaltung einesstabilen und differenzierten Finanzsystems mitzuwirken. Ein praxisnaher,maßgeschneiderter Regulierungsrahmen, der die Größe und das Risikoprofil vonBanken berücksichtigt, stärkt die Finanzmarktstabilität. Die laufende Reform dereuropäischen Bankenabwicklungs- und Einlagensicherungsvorgaben (CMDI) solltegezielt die Resilienz des gesamten Bankensystems stärken und dabei die bewährtenStrukturen der genossenschaftlichen Banken passgenau einbeziehen. "Kleine undmittlere Banken sind essenzielle Stabilitätsanker für die regionale Wirtschaftund haben ihre Resilienz bereits vielfach unter Beweis gestellt. Über einendifferenzierteren Regulierungsansatz kann diese Vielfalt des Bankensektorsstärker berücksichtigt werden", fordert Kolak. Einlagensicherungssysteme undinstitutsbezogene Sicherungssysteme (IPS) sollten weiterhin ihre bewährteSchutzfunktion entfalten und autonom zur Stabilität beitragen können.Zahlungsverkehr: Innovationen fördern, Banken als strategische PartnerDer rasante Wandel durch Innovationen desZahlungsverkehrs ist eine Chance, wenndie Regeln stimmen. "Die Zukunft des Zahlungsverkehrs entscheidet mit über diewirtschaftliche Souveränität Europas. Bei den Überlegungen für einen digitalenEuro müssen Banken bereits bei der Entwicklung systematisch als Partnereingebunden werden. Verbraucher wie Handel erwarten von einem digitalen Euroechte Mehrwerte zu bestehenden Bezahlangeboten", so Kolak. Bei der Entwicklungdigitaler Identitäten (eIDAS) seien Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit alsoberstes Gebot zu beachten. In der Regulierung müssen gleiche