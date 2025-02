Palästinenser müssen zurückkehren dürfen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat sich mit deutlichen Worten gegen eine dauerhafte Umsiedlung oder gar Vertreibung der palästinensischen Bewohner des Gazastreifens ausgesprochen. "Sie müssen Nachhause zurückkehren dürfen. Der Wiederaufbau muss ihnen erlaubt werden. Und wir sollten sie begleiten bei diesem Wiederaufbau auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung", sagte Starmer im Parlament in London.

Auf die umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der eine dauerhafte Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens vorgeschlagen hatte, ging Starmer nicht direkt ein.

Ähnlich wie der Regierungschef äußerte sich auch der britische Außenminister David Lammy, der zu einem Besuch in Kiew eingetroffen war. "Wir waren immer klar mit unserer Überzeugung, dass es zwei Staaten sein müssen. Palästinenser müssen in der Lage sein, in ihrer Heimat in Gaza und im Westjordanland zu leben und Wohlstand zu schaffen. Das ist, was wir erreichen wollen."