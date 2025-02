Daniela Bünger ist CFO des IT-Beratungshauses CONET (FOTO)

Bonn (ots) - Mit der Neubesetzung von Daniela Bünger als Chief Financial Officer

(CFO) der CONET Technologies Holding GmbH setzen die Bonner IT-Berater die

konsequente Unternehmensentwicklung der CONET-Gruppe fort. Als CFO unterstützt

Daniela Bünger im Finanzmanagement der IT-Dienstleistungsgruppe die

strategischen Ziele eines überdurchschnittlichen Wachstums, der Fokussierung auf

ein zukunftsorientiertes Leistungsportfolio sowie den Ausbau bestehender

Zielbranchen und das Erschließen neuer Kundensegmente.



Daniela Bünger hat die CFO-Position mit Wirkung zum 1. Februar 2025 angetreten

und kennt die Herausforderungen ebenso wie die Chancen der IT-Branche aus einer

Reihe kaufmännischer Führungspositionen: Zuletzt war sie Chief Financial Officer

und Mitglied des Vorstands der Software AG, davor war sie zunächst bei Accenture

als Managementberaterin und später bei Atos in mehreren Positionen als CFO /

Senior Vice President Finance im In- und Ausland tätig. Die in Düsseldorf

lebende Finanzmanagementexpertin hat International Business Studies an der

Brunel University in London studiert und verfügt über Qualifikationen des

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) und den internationalen

Hochschulen HEC und INSEAD. Außerdem ist sie Präsidentin von ZONTA Düsseldorf,

einem Service Club mit dem Ziel der Frauen- und Mädchenförderung.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE! Short 289,84€ 2,07 × 12,84 Zum Produkt Long 249,10€ 2,16 × 12,66 Zum Produkt