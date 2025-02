Milliarden-Abflüsse & schwache ETFs: Ist das das Ende von Ethereum?

Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, erlebte in den letzten Tagen einen dramatischen Absturz, als Unsicherheiten rund um einen möglichen Handelskrieg die Märkte erschütterten.

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen IntoTheBlock verließen am Montag Ethereum-Token im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar die zentralisierten Börsen – der höchste Nettoabfluss an einem einzigen Tag seit Januar 2024. "Dies deutet darauf hin, dass Händler die Kursverluste als Kaufgelegenheit wahrnahmen", so IntoTheBlock in einer Telegram-Nachricht.