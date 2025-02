Europa will seine eigene KI: Dieser italienische Cloud-Spezialist ist gefragt

Das Unternehmen setzt dabei stark auf Akquisitionen, insbesondere in der DACH-Region, um Marktanteile zu gewinnen und sein Netzwerk an Rechenzentren zu erweitern. Diese Akquisitionen sollten das Wachstum auch in Zukunft treiben, insbesondere da die politischen Rahmenbedingungen die heimische Branche fördern dürften.

Der Cloud- und Cybersecurity-Anbieter WIIT, gegründet 1996 von CEO Alessandro Cozzi, hat in den letzten zehn Jahren eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 31 Prozent pro Jahr geliefert. Mit dem 2020 gestarteten Projekt "Cloud4Europe" verfolgt WIIT das Ziel, sich als führender Anbieter für geschäftskritische Cloud-Lösungen in Europa zu etablieren.

Erst in dieser Woche hat die EU eine Initiative namens Open Euro LLM angekündigt, die eine KI "made in Europe" entwickeln soll. Davon dürften auch Cloud-Anbieter und andere Infrastrukturanbieter profitieren. Denn genau wie in den USA bietet auch der europäische Cloud-Markt enormes Wachstumspotenzial. Laut EU-Kommission nutzten 2023 lediglich 38 Prozent der Mittelständler Cloud-Lösungen, mit Nachholbedarf insbesondere in WIITs Kernmärkten Deutschland und Italien.

Nachholbedarf gibt es auch für die Aktie von WIIT. Die Papiere notieren noch immer weit entfernt von ihren Höchstständen aus Pandemiezeiten. Im vergangenen Jahr verpuffte eine kurzzeitige Rallye im Sommer schnell wieder. Dereit notiert die Aktie bei rund 17 Euro. Dank regulatorischer Unterstützung und erfolgreicher M&A-Strategie sieht Berenberg jedoch eine klare Kaufgelegenheit beim italienischen Cloud-Spezialisten und erwartet eine Kurssteigerung um 25 Prozent auf 23 Euro.

Die europäische Cloud-Branche wird derzeit von US- und asiatischen Hyperscalern dominiert, die rund 70 Prozent des Marktes kontrollieren. Aufgrund geopolitischer und digitaler Souveränitätsbestrebungen setzt die EU jedoch verstärkt auf regulatorische Maßnahmen, um europäische Anbieter zu fördern. M&A-Deals zwischen europäischen Unternehmen mit lokaler Infrastruktur, wie WIIT sie betreibt, könnten künftig von politischen Initiativen profitieren.

Seit dem Börsengang 2017 hat WIIT mehr als zehn Übernahmen abgeschlossen, die maßgeblich zur Expansion beitrugen. Mit Cloud4Europe will WIIT ein europäisches Gegengewicht zu den dominierenden US-Cloud-Anbietern schaffen. Mittelfristig sollen auch Märkte wie die Schweiz, Frankreich und Großbritannien erschlossen werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

